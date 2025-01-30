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Tüm maçlar
Stadyum Johan Cruijff Arena Hakem Jesus Gil Manzano Maç Saati 30 Ocak 23:00
42'
1 0
Ajax
Ajax
Galatasaray
Galatasaray
Bertrand Traore 23'

Canlı Maç Anlatımı Ajax - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Sarı Kart | Galatasaray

    Galatasaray takımında Victor Osimhen, sarı kart görüyor.

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    38'
    Korner | Galatasaray

    Gabriel Sara ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    35'
    Ofsayt | Galatasaray

    Ceza saha içinde topla buluşan Abdülkerim Bardakcı için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    34'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Berkan Kutlu rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    34'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Dries Mertens ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    33'
    İsabetsiz Şut | Ajax

    Chuba Akpom önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    28'
    İsabetli Şut | Ajax

    Ajax için Brian Brobbey şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    24'
    Ofsayt | Ajax

    Hakem sol kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktada bulunan Bertrand Traore için ofsayt bayrağını kaldırıyor.

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    23'
    Gooolll | Ajax

    GOL! Bertrand Traore takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetli Şut | Ajax

    Ajax için Chuba Akpom şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    22'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Victor Osimhen ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    21'
    Ofsayt | Galatasaray

    Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip sahanın ilk metrelerinde ofsayta düşen oyuncu Victor Osimhen

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    20'
    İsabetsiz Şut | Ajax

    Jordan Henderson rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    18'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Victor Osimhen altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    14'
    İsabetsiz Şut | Ajax

    Ajax takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Kian Fitz-Jim tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    12'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Dries Mertens ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    12'
    Oyuna Girme | Ajax

    Ajax takımında oyuncu değişikliği; Mika Godts oyundan çıkarken Chuba Akpom oyuna giren isim.

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    12'
    İsabetli Şut | Galatasaray

    Victor Osimhen tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    11'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Victor Osimhen penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    11'
    Korner | Galatasaray

    Dries Mertens ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

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    1'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Lucas Torreira rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Ajax Galatasaray Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Ajax Ajax
0 0 %
Galatasaray Galatasaray
İsabetli Şut
3
1
İsabetsiz Şut
3
3
Kurtarış
1
2
Korner
0
4
Faul
5
4
Ofsayt
1
2
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Ajax Galatasaray Maç Kadroları

Ajax Ajax İlk 11

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Okan Buruk

Ajax Ajax Yedekler

Galatasaray Galatasaray Yedekler

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