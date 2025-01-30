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Ajax - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Galatasaray takımında Victor Osimhen, sarı kart görüyor.
Gabriel Sara ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza saha içinde topla buluşan Abdülkerim Bardakcı için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Berkan Kutlu rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Galatasaray, Dries Mertens ile köşe vuruşu kullanıyor.
Chuba Akpom önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Ajax için Brian Brobbey şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Hakem sol kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktada bulunan Bertrand Traore için ofsayt bayrağını kaldırıyor.
GOL! Bertrand Traore takımını öne geçiren golü atıyor.
Ajax için Chuba Akpom şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Victor Osimhen ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip sahanın ilk metrelerinde ofsayta düşen oyuncu Victor Osimhen
Jordan Henderson rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Victor Osimhen altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ajax takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Kian Fitz-Jim tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Galatasaray, Dries Mertens ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ajax takımında oyuncu değişikliği; Mika Godts oyundan çıkarken Chuba Akpom oyuna giren isim.
Victor Osimhen tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Victor Osimhen penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Dries Mertens ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
Lucas Torreira rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.