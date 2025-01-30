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FC Midtjylland - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Edin Dzeko, gol pasını veren isim.
GOL! Fenerbahçe takımı, Youssef En-Nesyri ile eşitliği sağlıyor.
FC Midtjylland, Joel Andersson ile köşe vuruşu kullanıyor.
Dario Osorio önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Dario Osorio tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
GOL! Ousmane Diao FC Midtjylland takımını öne geçiren golü atıyor.
Aral Şimşir, gol pasını veren isim.
FC Midtjylland, Joel Andersson ile köşe vuruşu kullanıyor.
Oliver Sörensen önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Oliver Sörensen tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Dusan Tadic, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Aral Şimşir, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Bu dakikada Fenerbahçe takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Edin Dzeko
Rakip ceza sahası önünde bulunan Adam Buksa için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.