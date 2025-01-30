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Stadyum MCH Arena Hakem Luis Branco Godinho Maç Saati 30 Ocak 23:00
41'
1 1
FC Midtjylland
FC Midtjylland
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Ousmane Diao 27'
39' Youssef En-Nesyri

Canlı Maç Anlatımı FC Midtjylland - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

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    39'
    Asist | Fenerbahçe

    Edin Dzeko, gol pasını veren isim.

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    39'
    Gooolll | Fenerbahçe

    GOL! Fenerbahçe takımı, Youssef En-Nesyri ile eşitliği sağlıyor.

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    31'
    Korner | FC Midtjylland

    FC Midtjylland, Joel Andersson ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    29'
    İsabetsiz Şut | FC Midtjylland

    Dario Osorio önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Dario Osorio tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    27'
    Gooolll | FC Midtjylland

    GOL! Ousmane Diao FC Midtjylland takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Asist | FC Midtjylland

    Aral Şimşir, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Korner | FC Midtjylland

    FC Midtjylland, Joel Andersson ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    24'
    Engellenen Şut | FC Midtjylland

    Oliver Sörensen önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Oliver Sörensen tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    23'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Dusan Tadic, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    20'
    İsabetsiz Şut | FC Midtjylland

    Aral Şimşir, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    5'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Bu dakikada Fenerbahçe takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Edin Dzeko

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    4'
    Ofsayt | FC Midtjylland

    Rakip ceza sahası önünde bulunan Adam Buksa için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

FC Midtjylland Fenerbahçe Maç İstatistikleri

Topla Oynama
FC Midtjylland FC Midtjylland
0 0 %
Fenerbahçe Fenerbahçe
İsabetli Şut
1
1
İsabetsiz Şut
2
2
Kurtarış
1
0
Korner
2
0
Faul
6
5
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

FC Midtjylland Fenerbahçe Maç Kadroları

FC Midtjylland FC Midtjylland İlk 11

Teknik Direktör: Thomas Thomasberg

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör: Jose Mourinho

FC Midtjylland FC Midtjylland Yedekler

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

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