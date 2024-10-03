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Stadyum De Grolsch Veste Hakem Chris Kavanagh Maç Saati 03 Ekim 22:00
45+2'
1 0
Twente
Twente
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Michel Vlap 29'

Canlı Maç Anlatımı Twente - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

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    43'
    İsabetsiz Şut | Twente

    Mees Hilgers altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    41'
    Sarı Kart | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Fred, sarı kart görüyor.

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    40'
    İsabetsiz Şut | Twente

    Ceza sahası içinde topla buluşan Ricky Wolfswinkel, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    35'
    Korner | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    34'
    Engellenen Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Youssef En-Nesyri tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    32'
    Korner | Twente

    Michel Vlap ile Twente takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    32'
    İsabetli Şut | Twente

    Youri Regeer tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    31'
    İsabetsiz Şut | Twente

    Sam Lammers altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    29'
    Gooolll | Twente

    GOL! Michel Vlap takımını öne geçiren golü atıyor.

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    29'
    Asist | Twente

    Youri Regeer, gol pasını veren isim.

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    24'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Bu dakikada Fenerbahçe takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Jayden Oosterwolde

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    23'
    İsabetli Şut | Fenerbahçe

    Youssef En-Nesyri tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    19'
    İsabetli Şut | Twente

    Michel Vlap tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Engellenen Şut | Twente

    Sem Steijn altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Korner | Twente

    Twente, Michel Vlap ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Jayden Oosterwolde altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Korner | Fenerbahçe

    Dusan Tadic ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    14'
    Sarı Kart | Twente

    Twente takımında Michel Vlap, sarı kart görüyor.

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    12'
    Sarı Kart | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Jayden Oosterwolde, sarı kart görüyor.

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    2'
    İsabetli Şut | Twente

    Twente için Michel Vlap şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Twente Fenerbahçe Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Twente Twente
0 0 %
Fenerbahçe Fenerbahçe
İsabetli Şut
4
1
İsabetsiz Şut
3
2
Kurtarış
1
3
Korner
2
2
Faul
7
8
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
1
2
Kırmızı Kart
0
0

Twente Fenerbahçe Maç Kadroları

Twente Twente İlk 11

Teknik Direktör: Joseph Oosting

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Twente Twente Yedekler

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

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