Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Twente - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Mees Hilgers altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Fenerbahçe takımında Fred, sarı kart görüyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Ricky Wolfswinkel, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile köşe vuruşu kullanıyor.
Fenerbahçe takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Youssef En-Nesyri tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Michel Vlap ile Twente takımı köşe vuruşu kullanacak.
Youri Regeer tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Sam Lammers altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
GOL! Michel Vlap takımını öne geçiren golü atıyor.
Youri Regeer, gol pasını veren isim.
Bu dakikada Fenerbahçe takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Jayden Oosterwolde
Youssef En-Nesyri tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Michel Vlap tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Sem Steijn altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Twente, Michel Vlap ile köşe vuruşu kullanıyor.
Jayden Oosterwolde altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Dusan Tadic ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.
Twente takımında Michel Vlap, sarı kart görüyor.
Fenerbahçe takımında Jayden Oosterwolde, sarı kart görüyor.
Twente için Michel Vlap şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.