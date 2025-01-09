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Stadyum Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Hakem Kadir Sağlam Maç Saati 09 Ocak 20:30
72'
İY: 0 - 3
0 3
Kasımpaşa
Kasımpaşa
Fenerbahçe
Fenerbahçe
2' Youssef En-Nesyri 27' Yusuf Akçiçek 45' Bartuğ Elmaz

Canlı Maç Anlatımı Kasımpaşa - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

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    71'
    Oyuna Girme | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında oyuncu değişikliği; Çağlar Söyüncü oyundan çıkarken Sofyan Amrabat oyuna giren isim.

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    70'
    Oyuna Girme | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında oyuncu değişikliği; Sinan Alkaş oyundan çıkarken Bahtiyar Aras Özden oyuna giren isim.

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    68'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Cenk Tosun ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    66'
    Ofsayt | Fenerbahçe

    Hakem Kadir Sağlam yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Cengiz Ünder için kaldırdı.

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    62'
    Oyuna Girme | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında oyuncu değişikliği; Youssef En-Nesyri oyundan çıkarken Cengiz Ünder oyuna giren isim.

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    57'
    Ofsayt | Fenerbahçe

    Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Mert Hakan Yandaş topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

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    56'
    Ofsayt | Fenerbahçe

    Sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Youssef En-Nesyri için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    55'
    İsabetli Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe için İrfan Can Kahveci şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    Ofsayt | Fenerbahçe

    Youssef En-Nesyri için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    Ofsayt | Fenerbahçe

    İrfan Can Kahveci ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

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    49'
    İsabetli Şut | Fenerbahçe

    İrfan Can Kahveci tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    46'
    Oyuna Girme | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında oyuncu değişikliği; Filip Kostic oyundan çıkarken Levent Mercan oyuna giren isim.

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    46'
    Oyuna Girme | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Sebastian Szymanski çıkıyor ve yerine Mert Hakan Yandaş oyuna giriyor.

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

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    45'
    Gooolll | Fenerbahçe

    GOL! Bartuğ Elmaz tabelayı 0 - 3 olarak değiştiriyor.

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    42'
    İsabetli Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa için Emirhan Yiğit şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    40'
    İsabetli Şut | Kasımpaşa

    Sarp Yavrucu tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    İsabetli Şut | Fenerbahçe

    Filip Kostic tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Ofsayt | Fenerbahçe

    Youssef En-Nesyri ofsayta yakalanıyor.

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    27'
    Asist | Fenerbahçe

    Mert Müldür, gol pasını veren isim.

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    27'
    Gooolll | Fenerbahçe

    GOL! Yusuf Akçiçek ile Fenerbahçe farkı 2'ye çıkarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Sarı Kart | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Sarp Yavrucu hakem Kadir Sağlam tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    24'
    Korner | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Emirhan Yiğit ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    22'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Cenk Tosun altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Korner | Fenerbahçe

    İrfan Can Kahveci ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Mert Müldür şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Korner | Fenerbahçe

    Bartuğ Elmaz ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetli Şut | Fenerbahçe

    Cenk Tosun tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Engellenen Şut | Kasımpaşa

    Yusuf İnci önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Yusuf İnci tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetli Şut | Kasımpaşa

    Sinan Alkaş tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Ofsayt | Kasımpaşa

    Sarp Yavrucu için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Ofsayt | Fenerbahçe

    Rakip ceza sahasının yayında Cenk Tosun için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Gooolll | Fenerbahçe

    GOL! Youssef En-Nesyri Fenerbahçe takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Asist | Fenerbahçe

    Golün asistini yapan isim Cenk Tosun.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Kasımpaşa Fenerbahçe Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Kasımpaşa Kasımpaşa
0 0 %
Fenerbahçe Fenerbahçe
İsabetli Şut
3
7
İsabetsiz Şut
1
3
Kurtarış
0
0
Korner
1
2
Faul
3
8
Ofsayt
1
7
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Kasımpaşa Fenerbahçe Maç Kadroları

Kasımpaşa Kasımpaşa İlk 11

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Kasımpaşa Kasımpaşa Yedekler

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

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