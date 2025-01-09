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Kasımpaşa - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Fenerbahçe takımında oyuncu değişikliği; Çağlar Söyüncü oyundan çıkarken Sofyan Amrabat oyuna giren isim.
Kasımpaşa takımında oyuncu değişikliği; Sinan Alkaş oyundan çıkarken Bahtiyar Aras Özden oyuna giren isim.
Cenk Tosun ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Hakem Kadir Sağlam yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Cengiz Ünder için kaldırdı.
Fenerbahçe takımında oyuncu değişikliği; Youssef En-Nesyri oyundan çıkarken Cengiz Ünder oyuna giren isim.
Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Mert Hakan Yandaş topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Youssef En-Nesyri için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Fenerbahçe için İrfan Can Kahveci şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Youssef En-Nesyri için ofsayt bayrağı kalkıyor.
İrfan Can Kahveci ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
İrfan Can Kahveci tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Fenerbahçe takımında oyuncu değişikliği; Filip Kostic oyundan çıkarken Levent Mercan oyuna giren isim.
Fenerbahçe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Sebastian Szymanski çıkıyor ve yerine Mert Hakan Yandaş oyuna giriyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
GOL! Bartuğ Elmaz tabelayı 0 - 3 olarak değiştiriyor.
Kasımpaşa için Emirhan Yiğit şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Sarp Yavrucu tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Filip Kostic tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Youssef En-Nesyri ofsayta yakalanıyor.
Mert Müldür, gol pasını veren isim.
GOL! Yusuf Akçiçek ile Fenerbahçe farkı 2'ye çıkarıyor.
Kasımpaşa takımında Sarp Yavrucu hakem Kadir Sağlam tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Kasımpaşa, Emirhan Yiğit ile köşe vuruşu kullanıyor.
Cenk Tosun altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
İrfan Can Kahveci ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.
Mert Müldür şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Bartuğ Elmaz ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.
Cenk Tosun tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Yusuf İnci önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Yusuf İnci tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Sinan Alkaş tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Sarp Yavrucu için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Rakip ceza sahasının yayında Cenk Tosun için ofsayt bayrağı kalkıyor.
GOL! Youssef En-Nesyri Fenerbahçe takımını öne geçiren golü atıyor.
Golün asistini yapan isim Cenk Tosun.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.