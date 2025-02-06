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Stadyum Bolu Atatürk Hakem Yiğit Arslan Maç Saati 06 Şubat 16:00
30'
1 1
Geosis Boluspor
Geosis Boluspor
Galatasaray
Galatasaray
Vüsal Isgandarli 12'
21' Alvaro Morata

Canlı Maç Anlatımı Geosis Boluspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

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    30'
    Sarı Kart | Geosis Boluspor

    Geosis Boluspor takımında Naby Oulare, sarı kart görüyor.

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    28'
    İsabetli Şut | Geosis Boluspor

    İlhami Siraçhan Nas tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    27'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Ahmed Kutucu tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    25'
    İsabetli Şut | Geosis Boluspor

    Paul Mukairu tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    21'
    Asist | Galatasaray

    Golün asistini yapan isim Yusuf Demir.

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    21'
    Gooolll | Galatasaray

    GOL! Galatasaray takımı, Alvaro Morata ile eşitliği sağlıyor.

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    19'
    Korner | Galatasaray

    Yusuf Demir ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    17'
    Korner | Geosis Boluspor

    Geosis Boluspor, Ali Ülgen ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    16'
    İsabetli Şut | Geosis Boluspor

    Dean Lico tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    15'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımından Ahmed Kutucu tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    12'
    Asist | Geosis Boluspor

    İlhami Siraçhan Nas, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetli Şut | Geosis Boluspor

    İlhami Siraçhan Nas tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    12'
    Gooolll | Geosis Boluspor

    GOL! Vüsal Isgandarli Geosis Boluspor takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetli Şut | Galatasaray

    Galatasaray için Yusuf Demir şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Engellenen Şut | Geosis Boluspor

    Ali Ülgen rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    8'
    Sarı Kart | Galatasaray

    Galatasaray takımında Efe Akman hakem Yiğit Arslan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    8'
    İsabetsiz Şut | Geosis Boluspor

    Eren Erdoğan şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Geosis Boluspor Galatasaray Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Geosis Boluspor Geosis Boluspor
0 0 %
Galatasaray Galatasaray
İsabetli Şut
5
2
İsabetsiz Şut
2
2
Kurtarış
1
4
Korner
1
1
Faul
7
2
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
1
1
Kırmızı Kart
0
0

Geosis Boluspor Galatasaray Maç Kadroları

Geosis Boluspor Geosis Boluspor İlk 11

Teknik Direktör: Ufuk Kahraman

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Okan Buruk

Geosis Boluspor Geosis Boluspor Yedekler

Galatasaray Galatasaray Yedekler

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