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Geosis Boluspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Geosis Boluspor takımında Naby Oulare, sarı kart görüyor.
İlhami Siraçhan Nas tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Galatasaray takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Ahmed Kutucu tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Paul Mukairu tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Golün asistini yapan isim Yusuf Demir.
GOL! Galatasaray takımı, Alvaro Morata ile eşitliği sağlıyor.
Yusuf Demir ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
Geosis Boluspor, Ali Ülgen ile köşe vuruşu kullanıyor.
Dean Lico tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Galatasaray takımından Ahmed Kutucu tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
İlhami Siraçhan Nas, gol pasını veren isim.
İlhami Siraçhan Nas tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
GOL! Vüsal Isgandarli Geosis Boluspor takımını öne geçiren golü atıyor.
Galatasaray için Yusuf Demir şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Ali Ülgen rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Galatasaray takımında Efe Akman hakem Yiğit Arslan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Eren Erdoğan şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.