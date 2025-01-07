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Net Global Sivasspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
Gedson Fernandes rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Net Global Sivasspor takımında Charilaos Charisis hakem Halil Meler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Net Global Sivasspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Emrah Başsan tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
GOL! Rafa Silva Beşiktaş takımını öne geçiren golü atıyor.
Golün asistini yapan isim Joao Mario.
Rafa Silva ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Joao Mario ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Net Global Sivasspor, Emrah Başsan ile köşe vuruşu kullanıyor.
Uros Radakovic ofsayta yakalanıyor.
Net Global Sivasspor takımından Bengali Koita çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.