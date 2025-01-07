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Stadyum BG Grup 4 Eylül Stadyumu Hakem Halil Umut Meler Maç Saati 07 Ocak 19:00
32'
0 1
Net Global Sivasspor
Net Global Sivasspor
Beşiktaş
Beşiktaş
20' Rafa Silva

Canlı Maç Anlatımı Net Global Sivasspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

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    31'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Gedson Fernandes rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    30'
    Sarı Kart | Net Global Sivasspor

    Net Global Sivasspor takımında Charilaos Charisis hakem Halil Meler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    22'
    İsabetsiz Şut | Net Global Sivasspor

    Net Global Sivasspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Emrah Başsan tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    20'
    Gooolll | Beşiktaş

    GOL! Rafa Silva Beşiktaş takımını öne geçiren golü atıyor.

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    20'
    Asist | Beşiktaş

    Golün asistini yapan isim Joao Mario.

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    18'
    Korner | Beşiktaş

    Rafa Silva ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    16'
    Korner | Beşiktaş

    Joao Mario ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    14'
    Korner | Net Global Sivasspor

    Net Global Sivasspor, Emrah Başsan ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    12'
    Ofsayt | Net Global Sivasspor

    Uros Radakovic ofsayta yakalanıyor.

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    11'
    Engellenen Şut | Net Global Sivasspor

    Net Global Sivasspor takımından Bengali Koita çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Net Global Sivasspor Beşiktaş Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Net Global Sivasspor Net Global Sivasspor
0 0 %
Beşiktaş Beşiktaş
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
2
1
Kurtarış
0
0
Korner
1
2
Faul
3
3
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Net Global Sivasspor Beşiktaş Maç Kadroları

Net Global Sivasspor Net Global Sivasspor İlk 11

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Serdar Topraktepe

Net Global Sivasspor Net Global Sivasspor Yedekler

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

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