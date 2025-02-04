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Beşiktaş - Kırklarelispor Canlı Maç Anlatımı
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Beşiktaş, Joao Mario ile köşe vuruşu kullanıyor.
Beşiktaş için Mustafa Hekimoğlu şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Beşiktaş takımında Salih Uçan hakem Ozan Ergün tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Beşiktaş için Ernest Muci şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Semih Üstün ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Beşiktaş, Arthur Masuaku ile köşe vuruşu kullanıyor.
Arthur Masuaku ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Arthur Masuaku ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan Semih Kılıçsoy, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Kırklarelispor takımından Mizhat Burak Sarı çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip ceza sahasının sol köşesinde ofsayta düşen oyuncu Ernest Muci
Mustafa Hekimoğlu tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Beşiktaş, Arthur Masuaku ile köşe vuruşu kullanıyor.
Bu dakikada Beşiktaş takımı tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Mustafa Hekimoğlu tarafından çekilen şut defans tarafından engelleniyor.
Kırklarelispor için Hüseyin Eray Karataş şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Arthur Masuaku ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Beşiktaş takımından Mustafa Hekimoğlu tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.