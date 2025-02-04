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Stadyum Atatürk Olimpiyat Hakem Ozan Ergün Maç Saati 04 Şubat 20:30
İYS
İY: 0 - 0
0 0
Beşiktaş
Beşiktaş
Kırklarelispor
Kırklarelispor

Canlı Maç Anlatımı Beşiktaş - Kırklarelispor Canlı Maç Anlatımı

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

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    43'
    Korner | Beşiktaş

    Beşiktaş, Joao Mario ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    42'
    İsabetli Şut | Beşiktaş

    Beşiktaş için Mustafa Hekimoğlu şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    40'
    Sarı Kart | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Salih Uçan hakem Ozan Ergün tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    30'
    İsabetli Şut | Beşiktaş

    Beşiktaş için Ernest Muci şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    28'
    Engellenen Şut | Kırklarelispor

    Semih Üstün ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    26'
    Korner | Beşiktaş

    Beşiktaş, Arthur Masuaku ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    26'
    Korner | Beşiktaş

    Arthur Masuaku ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Korner | Beşiktaş

    Arthur Masuaku ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    21'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Ceza sahası içinde topla buluşan Semih Kılıçsoy, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    15'
    Engellenen Şut | Kırklarelispor

    Kırklarelispor takımından Mizhat Burak Sarı çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    12'
    Ofsayt | Beşiktaş

    Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip ceza sahasının sol köşesinde ofsayta düşen oyuncu Ernest Muci

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    10'
    İsabetli Şut | Beşiktaş

    Mustafa Hekimoğlu tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    10'
    Korner | Beşiktaş

    Beşiktaş, Arthur Masuaku ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    10'
    Engellenen Şut | Beşiktaş

    Bu dakikada Beşiktaş takımı tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Mustafa Hekimoğlu tarafından çekilen şut defans tarafından engelleniyor.

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    9'
    İsabetli Şut | Kırklarelispor

    Kırklarelispor için Hüseyin Eray Karataş şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    6'
    Korner | Beşiktaş

    Arthur Masuaku ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    4'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Mustafa Hekimoğlu tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Beşiktaş Kırklarelispor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Beşiktaş Beşiktaş
0 0 %
Kırklarelispor Kırklarelispor
İsabetli Şut
3
1
İsabetsiz Şut
3
2
Kurtarış
0
0
Korner
6
0
Faul
4
3
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Beşiktaş Kırklarelispor Maç Kadroları

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Kırklarelispor Kırklarelispor İlk 11

  • 99 Mizhat Burak Sarı
    Kaleci
  • 23 Oğuz Çetinkaya
    Defans
  • 34 Muhammet Raşit Yöndem
    Defans
  • 30 Erdoğan Kaya
    Defans
  • 4 Bedirhan Özyurt
    Defans
  • 61 Taşkın Kartal
    Ortasaha
  • 41 Semih Üstün
    Ortasaha
  • 10 Hüseyin Eray Karataş
    Ortasaha
  • 22 Erdem Dikbasan
    Ortasaha
  • 7 Muammer Denizhan Taşkan
    Ortasaha
  • 39 Okan Derici
    Forvet
Teknik Direktör: Ahmet Duman

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

Kırklarelispor Kırklarelispor Yedekler

  • 16 Erkam Mecit Erginsoy
    Kaleci
  • 86 Emir Miray Köksal
    Defans
  • 44 Burak Bozbey
    Defans
  • 24 Rüzgar Derici
    Defans
  • 66 Yücel Candemir
    Ortasaha
  • 8 Emre Balkı
    Ortasaha
  • 18 Berke Can Özsoy
    Ortasaha
  • 47 Hozan Harman
    Ortasaha
  • 27 Ertuğrul Tuysuz
    Ortasaha
  • 36 Cemil Devrim
    Forvet
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