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Stadyum RAMS Park Hakem Anthony Taylor Maç Saati 20 Şubat 20:45
İYS
İY: 0 - 1
0 1
Galatasaray
Galatasaray
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
43' Seiya Maikuma

Canlı Maç Anlatımı Galatasaray - AZ Alkmaar Canlı Maç Anlatımı

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    45'
    İsabetli Şut | Galatasaray

    Galatasaray için Victor Osimhen şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    45'

    Maçın ilk yarısı 0-1 sonuçlanıyor

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    43'
    Asist | AZ Alkmaar

    Golün asistini yapan isim Ernest Poku.

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    43'
    Gooolll | AZ Alkmaar

    GOL! Seiya Maikuma AZ Alkmaar takımını öne geçiren golü atıyor.

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    40'
    Ofsayt | Galatasaray

    Victor Osimhen rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

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    39'
    İsabetsiz Şut | AZ Alkmaar

    Ernest Poku ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    36'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Gabriel Sara, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    33'
    Ofsayt | AZ Alkmaar

    Rakip ceza sahasının sol köşesinde Zico Buurmeester için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    33'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Barış Alper Yılmaz altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Korner | AZ Alkmaar

    Peer Koopmeiners ile AZ Alkmaar takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Engellenen Şut | AZ Alkmaar

    Ceza sahası içinde topla buluşan Ernest Poku, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Engellenen Şut | AZ Alkmaar

    Troy Parrott altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Barış Alper Yılmaz, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetli Şut | AZ Alkmaar

    AZ Alkmaar için David Wolfe şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Şut | AZ Alkmaar

    AZ Alkmaar takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Alexandre Penetra tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Korner | AZ Alkmaar

    AZ Alkmaar, Peer Koopmeiners ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetli Şut | AZ Alkmaar

    Kristijan Belic tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Engellenen Şut | AZ Alkmaar

    Ernest Poku altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Engellenen Şut | AZ Alkmaar

    Kristijan Belic rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Engellenen Şut | AZ Alkmaar

    Mayckel Lahdo rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Korner | AZ Alkmaar

    AZ Alkmaar, Peer Koopmeiners ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Şut | AZ Alkmaar

    Troy Parrott, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetli Şut | Galatasaray

    Victor Osimhen tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Ceza sahası içinde topla buluşan Victor Osimhen, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Korner | Galatasaray

    Gabriel Sara ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetli Şut | Galatasaray

    Galatasaray için Roland Sallai şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Barış Alper Yılmaz, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Engellenen Şut | AZ Alkmaar

    Ceza sahası içinde topla buluşan Kristijan Belic, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Engellenen Şut | AZ Alkmaar

    Ernest Poku penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Engellenen Şut | AZ Alkmaar

    Troy Parrott rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Victor Osimhen, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Korner | Galatasaray

    Gabriel Sara ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Oyuna Girme | AZ Alkmaar

    AZ Alkmaar takımında oyuncu değişikliği; Sven Mijnans oyundan çıkarken Zico Buurmeester oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Korner | AZ Alkmaar

    Sven Mijnans ile AZ Alkmaar takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Şut | AZ Alkmaar

    Ernest Poku altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetli Şut | AZ Alkmaar

    Sven Mijnans tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Galatasaray AZ Alkmaar Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Galatasaray Galatasaray
0 0 %
AZ Alkmaar AZ Alkmaar
İsabetli Şut
3
6
İsabetsiz Şut
2
4
Kurtarış
4
3
Korner
2
4
Faul
7
5
Ofsayt
1
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Galatasaray AZ Alkmaar Maç Kadroları

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Okan Buruk

AZ Alkmaar AZ Alkmaar İlk 11

Teknik Direktör: Maarten Martens

Galatasaray Galatasaray Yedekler

AZ Alkmaar AZ Alkmaar Yedekler

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