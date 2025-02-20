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Galatasaray - AZ Alkmaar Canlı Maç Anlatımı
Galatasaray için Victor Osimhen şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Maçın ilk yarısı 0-1 sonuçlanıyor
Golün asistini yapan isim Ernest Poku.
GOL! Seiya Maikuma AZ Alkmaar takımını öne geçiren golü atıyor.
Victor Osimhen rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
Ernest Poku ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Gabriel Sara, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Rakip ceza sahasının sol köşesinde Zico Buurmeester için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Barış Alper Yılmaz altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Peer Koopmeiners ile AZ Alkmaar takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan Ernest Poku, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Troy Parrott altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Barış Alper Yılmaz, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
AZ Alkmaar için David Wolfe şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
AZ Alkmaar takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Alexandre Penetra tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
AZ Alkmaar, Peer Koopmeiners ile köşe vuruşu kullanıyor.
Kristijan Belic tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Ernest Poku altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Kristijan Belic rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Mayckel Lahdo rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
AZ Alkmaar, Peer Koopmeiners ile köşe vuruşu kullanıyor.
Troy Parrott, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Victor Osimhen tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Victor Osimhen, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Gabriel Sara ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
Galatasaray için Roland Sallai şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Barış Alper Yılmaz, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Kristijan Belic, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Ernest Poku penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Troy Parrott rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Victor Osimhen, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Gabriel Sara ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
AZ Alkmaar takımında oyuncu değişikliği; Sven Mijnans oyundan çıkarken Zico Buurmeester oyuna giren isim.
Sven Mijnans ile AZ Alkmaar takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ernest Poku altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Sven Mijnans tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.