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Fenerbahçe - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
GOL! Victor Osimhen Galatasaray takımını öne geçiren golü atıyor.
Galatasaray, Gabriel Sara ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Abdülkerim Bardakcı, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Gabriel Sara altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.