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Stadyum Ülker Stadyumu Hakem Cihan Aydın Maç Saati 02 Nisan 20:45
12'
0 1
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Galatasaray
Galatasaray
10' Victor Osimhen

Canlı Maç Anlatımı Fenerbahçe - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

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    10'
    Gooolll | Galatasaray

    GOL! Victor Osimhen Galatasaray takımını öne geçiren golü atıyor.

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    8'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Gabriel Sara ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Ceza sahası içinde topla buluşan Abdülkerim Bardakcı, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Gabriel Sara altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Fenerbahçe Galatasaray Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Fenerbahçe Fenerbahçe
0 0 %
Galatasaray Galatasaray
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
0
2
Kurtarış
0
0
Korner
0
1
Faul
0
3
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Fenerbahçe Galatasaray Maç Kadroları

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Okan Buruk

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

Galatasaray Galatasaray Yedekler

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