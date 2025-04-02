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Canlı Skor
Tüm maçlar
Stadyum Papara Park Hakem Zorbay Küçük Maç Saati 02 Nisan 17:45
82'
İY: 2 - 2
2 2
Trabzonspor
Trabzonspor
Sipay Bodrum FK
Sipay Bodrum FK
Simon Banza 3' Mustafa Eskihellaç 22'
15' Taulant Seferi 20' Enis Bardhi 79' Fredy

Canlı Maç Anlatımı Trabzonspor - Sipay Bodrum FK Canlı Maç Anlatımı

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    79'
    İkinci Sarı Kart | Sipay Bodrum FK

    Daha önce sarı kartı bulunan Fredy, maçın hakeminden ikinci sarı kartını görüyor ve oyundan ihraç ediliyor.

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    77'
    Oyuna Girme | Sipay Bodrum FK

    Sipay Bodrum FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ondrej Celustka çıkıyor ve yerine Üzeyir Ergün oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    77'
    Oyuna Girme | Sipay Bodrum FK

    Sipay Bodrum FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Jonathan Okita çıkıyor ve yerine Taylan Antalyalı oyuna giriyor.

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    75'
    Sarı Kart | Sipay Bodrum FK

    Sipay Bodrum FK takımında Fredy, sarı kart görüyor.

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    72'
    Sarı Kart | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Batista Mendy hakem Zorbay Küçük tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    72'
    Oyuna Girme | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında oyuncu değişikliği; Edin Visca oyundan çıkarken Cihan Çanak oyuna giren isim.

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    72'
    Ofsayt | Trabzonspor

    Hakem Zorbay Küçük yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Edin Visca için kaldırdı.

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    69'
    Sarı Kart | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Okay Yokuşlu, sarı kart görüyor.

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    68'
    İsabetsiz Şut | Sipay Bodrum FK

    Taulant Seferi şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    66'
    Korner | Sipay Bodrum FK

    Enis Bardhi ile Sipay Bodrum FK takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    65'
    İsabetli Şut | Sipay Bodrum FK

    Sipay Bodrum FK için Fredy şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    64'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Edin Visca tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    63'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Edin Visca şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    59'
    Korner | Trabzonspor

    Trabzonspor, Oleksandr Zubkov ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    58'
    İsabetli Şut | Trabzonspor

    Arif Boşluk tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    55'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından John Lundstram tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    Ofsayt | Sipay Bodrum FK

    Gökdeniz Bayrakdar ofsayta yakalanıyor.

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    50'
    Korner | Sipay Bodrum FK

    Sipay Bodrum FK, Enis Bardhi ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    50'
    İsabetsiz Şut | Sipay Bodrum FK

    Sipay Bodrum FK takımından Ali Aytemur şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında oyuncu değişikliği; Danylo Sikan oyundan çıkarken Muhammed Cham oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında oyuncu değişikliği; Pedro Malheiro oyundan çıkarken Arif Boşluk oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | Trabzonspor

    Trabzonspor, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Simon Banza şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Maçın ilk yarısı 2-2 sonuçlanıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Okay Yokuşlu şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Oyuna Girme | Sipay Bodrum FK

    Sipay Bodrum FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Cenk Şen çıkıyor ve yerine Ege Bilsel oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Ofsayt | Trabzonspor

    Hakem Zorbay Küçük yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Oleksandr Zubkov için kaldırdı.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Sarı Kart | Sipay Bodrum FK

    Sipay Bodrum FK takımında Cenk Şen hakem Zorbay Küçük tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Asist | Trabzonspor

    Okay Yokuşlu, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Gooolll | Trabzonspor

    GOL! Skora 2 - 2 eşitlik geldi. Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç ile aradığı golü buldu.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Gooolll | Sipay Bodrum FK

    GOL! Enis Bardhi Sipay Bodrum FK takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Asist | Sipay Bodrum FK

    Golün asistini yapan isim Taulant Seferi.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Ofsayt | Trabzonspor

    Oleksandr Zubkov için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Gooolll | Sipay Bodrum FK

    GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Sipay Bodrum FK, Taulant Seferi ile aradığı golü buldu.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Asist | Sipay Bodrum FK

    Golün asistini yapan isim Fredy.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Korner | Sipay Bodrum FK

    Enis Bardhi ile Sipay Bodrum FK takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Gooolll | Trabzonspor

    GOL! Simon Banza Trabzonspor takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetli Şut | Trabzonspor

    Edin Visca tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Trabzonspor Sipay Bodrum FK Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Trabzonspor Trabzonspor
0 0 %
Sipay Bodrum FK Sipay Bodrum FK
İsabetli Şut
2
2
İsabetsiz Şut
2
1
Kurtarış
0
0
Korner
1
2
Faul
0
0
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Trabzonspor Sipay Bodrum FK Maç Kadroları

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Sipay Bodrum FK Sipay Bodrum FK İlk 11

Teknik Direktör: Jose Morais

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

Sipay Bodrum FK Sipay Bodrum FK Yedekler

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