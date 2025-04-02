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Trabzonspor - Sipay Bodrum FK Canlı Maç Anlatımı
Daha önce sarı kartı bulunan Fredy, maçın hakeminden ikinci sarı kartını görüyor ve oyundan ihraç ediliyor.
Sipay Bodrum FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ondrej Celustka çıkıyor ve yerine Üzeyir Ergün oyuna giriyor.
Sipay Bodrum FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Jonathan Okita çıkıyor ve yerine Taylan Antalyalı oyuna giriyor.
Sipay Bodrum FK takımında Fredy, sarı kart görüyor.
Trabzonspor takımında Batista Mendy hakem Zorbay Küçük tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Trabzonspor takımında oyuncu değişikliği; Edin Visca oyundan çıkarken Cihan Çanak oyuna giren isim.
Hakem Zorbay Küçük yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Edin Visca için kaldırdı.
Trabzonspor takımında Okay Yokuşlu, sarı kart görüyor.
Taulant Seferi şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Enis Bardhi ile Sipay Bodrum FK takımı köşe vuruşu kullanacak.
Sipay Bodrum FK için Fredy şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Trabzonspor takımından Edin Visca tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Edin Visca şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Trabzonspor, Oleksandr Zubkov ile köşe vuruşu kullanıyor.
Arif Boşluk tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Trabzonspor takımından John Lundstram tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Gökdeniz Bayrakdar ofsayta yakalanıyor.
Sipay Bodrum FK, Enis Bardhi ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sipay Bodrum FK takımından Ali Aytemur şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Trabzonspor takımında oyuncu değişikliği; Danylo Sikan oyundan çıkarken Muhammed Cham oyuna giren isim.
Trabzonspor takımında oyuncu değişikliği; Pedro Malheiro oyundan çıkarken Arif Boşluk oyuna giren isim.
Trabzonspor, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.
Trabzonspor takımından Simon Banza şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Maçın ilk yarısı 2-2 sonuçlanıyor
Trabzonspor takımından Okay Yokuşlu şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Sipay Bodrum FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Cenk Şen çıkıyor ve yerine Ege Bilsel oyuna giriyor.
Hakem Zorbay Küçük yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Oleksandr Zubkov için kaldırdı.
Sipay Bodrum FK takımında Cenk Şen hakem Zorbay Küçük tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Okay Yokuşlu, gol pasını veren isim.
GOL! Skora 2 - 2 eşitlik geldi. Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç ile aradığı golü buldu.
GOL! Enis Bardhi Sipay Bodrum FK takımını öne geçiren golü atıyor.
Golün asistini yapan isim Taulant Seferi.
Oleksandr Zubkov için ofsayt bayrağı kalkıyor.
GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Sipay Bodrum FK, Taulant Seferi ile aradığı golü buldu.
Golün asistini yapan isim Fredy.
Enis Bardhi ile Sipay Bodrum FK takımı köşe vuruşu kullanacak.
GOL! Simon Banza Trabzonspor takımını öne geçiren golü atıyor.
Edin Visca tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.