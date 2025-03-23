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Macaristan - Türkiye Canlı Maç Anlatımı
Dominik Szoboszlai rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Türkiye takımında Abdülkerim Bardakcı hakem Felix Zwayer tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Macaristan için Daniel Gazdag şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Bendeguz Bolla ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Macaristan takımında Attila Fiola, sarı kart görüyor.
Türkiye, Hakan Çalhanoğlu ile köşe vuruşu kullanıyor.
Macaristan, Dominik Szoboszlai ile köşe vuruşu kullanıyor.
Macaristan takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Dominik Szoboszlai tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Bendeguz Bolla önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Bendeguz Bolla tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Daniel Gazdag, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Barnabas Varga, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.