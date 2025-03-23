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Stadyum Puskás Arena Hakem Felix Zwayer Maç Saati 23 Mart 20:00
33'
0 0
Macaristan
Macaristan
Türkiye
Türkiye

Canlı Maç Anlatımı Macaristan - Türkiye Canlı Maç Anlatımı

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    31'
    İsabetsiz Şut | Macaristan

    Dominik Szoboszlai rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    30'
    Sarı Kart | Türkiye

    Türkiye takımında Abdülkerim Bardakcı hakem Felix Zwayer tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    27'
    İsabetli Şut | Macaristan

    Macaristan için Daniel Gazdag şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    27'
    Engellenen Şut | Macaristan

    Bendeguz Bolla ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    21'
    Sarı Kart | Macaristan

    Macaristan takımında Attila Fiola, sarı kart görüyor.

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    20'
    Korner | Türkiye

    Türkiye, Hakan Çalhanoğlu ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    16'
    Korner | Macaristan

    Macaristan, Dominik Szoboszlai ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    16'
    İsabetsiz Şut | Macaristan

    Macaristan takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Dominik Szoboszlai tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    7'
    İsabetsiz Şut | Macaristan

    Bendeguz Bolla önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Bendeguz Bolla tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    4'
    İsabetsiz Şut | Macaristan

    Ceza sahası içinde topla buluşan Daniel Gazdag, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    4'
    İsabetsiz Şut | Macaristan

    Ceza sahası içinde topla buluşan Barnabas Varga, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Macaristan Türkiye Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Macaristan Macaristan
0 0 %
Türkiye Türkiye
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
4
0
Kurtarış
0
1
Korner
1
1
Faul
8
2
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
1
1
Kırmızı Kart
0
0

Macaristan Türkiye Maç Kadroları

Macaristan Macaristan İlk 11

Teknik Direktör: Marco Rossi

Türkiye Türkiye İlk 11

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Macaristan Macaristan Yedekler

Türkiye Türkiye Yedekler

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