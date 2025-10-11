Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Bulgaristan - Türkiye Canlı Maç Anlatımı
Kiril Despodov rakip ceza sahası önünde topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
Kerem Aktürkoğlu tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Golün asistini yapan isim Kiril Despodov.
GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Bulgaristan, Radoslav Kirilov ile aradığı golü buldu.
GOL! Arda Güler Türkiye takımını öne geçiren golü atıyor.
Golün asistini yapan isim Hakan Çalhanoğlu.
Bulgaristan, Kristiyan Stoyanov ile köşe vuruşu kullanıyor.
Türkiye takımı Orkun Kökçü ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Orkun Kökçü tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.