Yayıncı Kuruluş TV8 Stadyum Vasil Levski Ulusal Stadyum Hakem Luis Branco Godinho Maç Saati 11 Ekim 21:45
20'
1 1
Bulgaristan
Bulgaristan
Türkiye
Türkiye
Radoslav Kirilov 13'
11' Arda Güler
MAÇIN BAŞLAMASINA KALAN SÜRE
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
00
Saniye

Canlı Maç Anlatımı Bulgaristan - Türkiye Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Ofsayt | Bulgaristan

    Kiril Despodov rakip ceza sahası önünde topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetli Şut | Türkiye

    Kerem Aktürkoğlu tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Asist | Bulgaristan

    Golün asistini yapan isim Kiril Despodov.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Gooolll | Bulgaristan

    GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Bulgaristan, Radoslav Kirilov ile aradığı golü buldu.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Gooolll | Türkiye

    GOL! Arda Güler Türkiye takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Asist | Türkiye

    Golün asistini yapan isim Hakan Çalhanoğlu.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Korner | Bulgaristan

    Bulgaristan, Kristiyan Stoyanov ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Şut | Türkiye

    Türkiye takımı Orkun Kökçü ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Orkun Kökçü tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Bulgaristan Türkiye Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Bulgaristan Bulgaristan
0 0 %
Türkiye Türkiye
İsabetli Şut
1
2
İsabetsiz Şut
0
1
Kurtarış
1
0
Korner
1
0
Faul
1
1
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Bulgaristan Türkiye Maç Kadroları

Bulgaristan Bulgaristan İlk 11

  • 1 Dimitar Mitov
    Kaleci
  • 15 Petko Hristov
    Defans
  • 6 Viktor Popov
    Defans
  • 2 Hristiyan Petrov
    Defans
  • 12 Rosen Bozhinov
    Defans
  • 18 Ivaylo Chochev
    Ortasaha
  • 8 Andrian Kraev
    Ortasaha
  • 9 Kristiyan Stoyanov
    Ortasaha
  • 10 Radoslav Kirilov
    Forvet
  • 11 Kiril Despodov
    Forvet
  • 16 Marin Petkov
    Forvet
Teknik Direktör: Aleksandar Dimitrov

Türkiye Türkiye İlk 11

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Bulgaristan Bulgaristan Yedekler

  • 21 Svetoslav Vutsov
    Kaleci
  • 13 Dimitar Sheytanov
    Kaleci
  • 22 Dimitar Velkovski
    Defans
  • 5 Kristian Dimitrov
    Defans
  • 19 Ivan Turitsov
    Defans
  • 3 Atanas Chernev
    Defans
  • 7 Zdravko Dimitrov
    Ortasaha
  • 23 Stanislav Shopov
    Ortasaha
  • 14 Filip Krastev
    Ortasaha
  • 4 Ilia Gruev
    Ortasaha
  • 17 Martin Minchev
    Forvet
  • 20 Lukas Petkov
    Forvet

Türkiye Türkiye Yedekler

