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Stadyum Pratt & Whitney Stadium Hakem Fernando Moron Maç Saati 07 Haziran 22:30
64'
İY: 1 - 2
1 2
A.B.D.
A.B.D.
Türkiye
Türkiye
Jack McGlynn 1'
27' Kerem Aktürkoğlu 24' Arda Güler

Canlı Maç Anlatımı A.B.D. - Türkiye Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    61'
    İsabetli Şut | A.B.D.

    Malik Tillman tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    61'
    Engellenen Şut | A.B.D.

    Jack McGlynn rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    58'
    İsabetsiz Şut | A.B.D.

    Jack McGlynn rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    İsabetsiz Şut | A.B.D.

    Bu dakikada A.B.D. takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Max Arfsten

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    İsabetli Şut | A.B.D.

    A.B.D. için Patrick Agyemang şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    52'
    İsabetsiz Şut | A.B.D.

    Ceza sahası içinde topla buluşan Max Arfsten, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    İsabetsiz Şut | A.B.D.

    Luca De La Torre altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    Korner | A.B.D.

    Diego Luna ile A.B.D. takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | A.B.D.

    A.B.D. takımında oyuncu değişikliği; Johnny Cardoso oyundan çıkarken Tyler Adams oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | A.B.D.

    A.B.D. takımında oyuncu değişikliği; Miles Robinson oyundan çıkarken Mark McKenzie oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Maçın ilk yarısı 1-2 sonuçlanıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Korner | A.B.D.

    A.B.D., Diego Luna ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Engellenen Şut | A.B.D.

    Jack McGlynn rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetli Şut | Türkiye

    Türkiye için Kerem Aktürkoğlu şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Engellenen Şut | Türkiye

    Kenan Yıldız önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Kenan Yıldız tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetli Şut | Türkiye

    Türkiye için Orkun Kökçü şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetsiz Şut | Türkiye

    Türkiye takımı Oğuz Aydın ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Oğuz Aydın tarafından çekilen şut auta gidiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Gooolll | Türkiye

    GOL! Kerem Aktürkoğlu Türkiye takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Gooolll | Türkiye

    GOL! Türkiye takımı, Arda Güler ile eşitliği sağlıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Korner | Türkiye

    Türkiye, Arda Güler ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetli Şut | Türkiye

    Türkiye için Orkun Kökçü şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Şut | Türkiye

    Zeki Çelik altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Korner | Türkiye

    Türkiye, Orkun Kökçü ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Korner | Türkiye

    Arda Güler ile Türkiye takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Şut | Türkiye

    Arda Güler altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Ofsayt | Türkiye

    Rakip yarı alanın ortalarında Oğuz Aydın için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Şut | A.B.D.

    Jack McGlynn, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Korner | Türkiye

    Orkun Kökçü ile Türkiye takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Korner | Türkiye

    Arda Güler ile Türkiye takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Gooolll | A.B.D.

    GOL! Jack McGlynn takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Asist | A.B.D.

    Golün asistini yapan isim Malik Tillman.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

A.B.D. Türkiye Maç İstatistikleri

Topla Oynama
A.B.D. A.B.D.
0 0 %
Türkiye Türkiye
İsabetli Şut
3
5
İsabetsiz Şut
5
3
Kurtarış
3
2
Korner
2
5
Faul
9
6
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

A.B.D. Türkiye Maç Kadroları

A.B.D. A.B.D. İlk 11

  • 25 Matt Freese
    Kaleci
  • 12 Miles Robinson
    Defans
  • 3 Chris Richards
    Defans
  • 16 Alex Freeman
    Defans
  • 27 Max Arfsten
    Defans
  • 14 Luca De La Torre
    Ortasaha
  • 17 Malik Tillman
    Ortasaha
  • 15 Johnny Cardoso
    Ortasaha
  • 6 Jack McGlynn
    Ortasaha
  • 10 Diego Luna
    Ortasaha
  • 24 Patrick Agyemang
    Forvet
Teknik Direktör: Mauricio Pochettino

Türkiye Türkiye İlk 11

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

A.B.D. A.B.D. Yedekler

  • 1 Matt Turner
    Kaleci
  • 26 Chris Brady
    Kaleci
  • 13 Tim Ream
    Defans
  • 5 Walker Zimmerman
    Defans
  • 22 Mark McKenzie
    Defans
  • 2 John Tolkin
    Defans
  • 20 Nathan Harriel
    Defans
  • 4 Tyler Adams
    Ortasaha
  • 11 Brenden Aaronson
    Ortasaha
  • 21 Paxten Aaronson
    Ortasaha
  • 7 Quinn Sullivan
    Ortasaha
  • 8 Sebastian Berhalter
    Ortasaha
  • 19 Haji Wright
    Forvet
  • 23 Brian White
    Forvet
  • 9 Damion Downs
    Forvet

Türkiye Türkiye Yedekler

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