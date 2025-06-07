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A.B.D. - Türkiye Canlı Maç Anlatımı
Malik Tillman tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Jack McGlynn rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Jack McGlynn rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Bu dakikada A.B.D. takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Max Arfsten
A.B.D. için Patrick Agyemang şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Max Arfsten, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Luca De La Torre altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Diego Luna ile A.B.D. takımı köşe vuruşu kullanacak.
A.B.D. takımında oyuncu değişikliği; Johnny Cardoso oyundan çıkarken Tyler Adams oyuna giren isim.
A.B.D. takımında oyuncu değişikliği; Miles Robinson oyundan çıkarken Mark McKenzie oyuna giren isim.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Maçın ilk yarısı 1-2 sonuçlanıyor
A.B.D., Diego Luna ile köşe vuruşu kullanıyor.
Jack McGlynn rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Türkiye için Kerem Aktürkoğlu şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Kenan Yıldız önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Kenan Yıldız tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Türkiye için Orkun Kökçü şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Türkiye takımı Oğuz Aydın ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Oğuz Aydın tarafından çekilen şut auta gidiyor.
GOL! Kerem Aktürkoğlu Türkiye takımını öne geçiren golü atıyor.
GOL! Türkiye takımı, Arda Güler ile eşitliği sağlıyor.
Türkiye, Arda Güler ile köşe vuruşu kullanıyor.
Türkiye için Orkun Kökçü şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Zeki Çelik altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Türkiye, Orkun Kökçü ile köşe vuruşu kullanıyor.
Arda Güler ile Türkiye takımı köşe vuruşu kullanacak.
Arda Güler altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Rakip yarı alanın ortalarında Oğuz Aydın için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Jack McGlynn, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Orkun Kökçü ile Türkiye takımı köşe vuruşu kullanacak.
Arda Güler ile Türkiye takımı köşe vuruşu kullanacak.
GOL! Jack McGlynn takımını öne geçiren golü atıyor.
Golün asistini yapan isim Malik Tillman.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.