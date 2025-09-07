SPOR

Yayıncı Kuruluş TV8 Stadyum Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu Hakem Michael Oliver Maç Saati 07 Eylül 21:45
8'
0 1
Türkiye
Türkiye
İspanya
İspanya
MAÇIN BAŞLAMASINA KALAN SÜRE
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
00
Saniye

Canlı Maç Anlatımı Türkiye - İspanya Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Gooolll | İspanya

    GOL! Pedri takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Asist | İspanya

    Golün asistini yapan isim Nico Williams.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetli Şut | İspanya

    Nico Williams tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Korner | İspanya

    İspanya, Lamine Yamal ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetli Şut | İspanya

    İspanya için Martin Zubimendi şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Engellenen Şut | İspanya

    Bu dakikada İspanya takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Lamine Yamal

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetli Şut | Türkiye

    Hakan Çalhanoğlu tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Türkiye İspanya Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Türkiye Türkiye
0 0 %
İspanya İspanya
İsabetli Şut
1
3
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
2
1
Korner
0
1
Faul
0
1
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Türkiye İspanya Maç Kadroları

Türkiye Türkiye İlk 11

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

İspanya İspanya İlk 11

Teknik Direktör: Luis de la Fuente

Türkiye Türkiye Yedekler

İspanya İspanya Yedekler

