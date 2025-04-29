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Arsenal - Paris St Germain Canlı Maç Anlatımı
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Gabriel Martinelli tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Maçın ilk yarısı 0-1 sonuçlanıyor
Paris St Germain takımında Achraf Hakimi, sarı kart görüyor.
Arsenal takımında Bukayo Saka hakem Slavko Vincic tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Leandro Trossard tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Gabriel Martinelli, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Arsenal için Bukayo Saka şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Fabian Ruiz ceza sahası içinde altıpas üzerinde ofsayta yakalanıyor.
Paris St Germain için Desire Doue şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Khvicha Kvaratskhelia tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Gabriel Martinelli ofsayta yakalanıyor.
Arsenal için Jakub Kiwior şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Marquinhos tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Paris St Germain takımı Achraf Hakimi ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Achraf Hakimi tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Desire Doue ile Paris St Germain takımı köşe vuruşu kullanacak.
Bu dakikada Paris St Germain takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Desire Doue
Arsenal takımında Leandro Trossard, sarı kart görüyor.
Arsenal, Declan Rice ile köşe vuruşu kullanıyor.
GOL! Ousmane Dembele takımını öne geçiren golü atıyor.
Khvicha Kvaratskhelia, gol pasını veren isim.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.