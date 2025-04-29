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Stadyum Emirates Stadium Hakem Slavko Vincic Maç Saati 29 Nisan 22:00
52'
İY: 0 - 1
0 1
Arsenal
Arsenal
Paris St Germain
Paris St Germain
4' Ousmane Dembele

Canlı Maç Anlatımı Arsenal - Paris St Germain Canlı Maç Anlatımı

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    45'
    İsabetli Şut | Arsenal

    Gabriel Martinelli tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    45'

    Maçın ilk yarısı 0-1 sonuçlanıyor

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    44'
    Sarı Kart | Paris St Germain

    Paris St Germain takımında Achraf Hakimi, sarı kart görüyor.

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    43'
    Sarı Kart | Arsenal

    Arsenal takımında Bukayo Saka hakem Slavko Vincic tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    41'
    İsabetli Şut | Arsenal

    Leandro Trossard tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    40'
    İsabetsiz Şut | Arsenal

    Ceza sahası içinde topla buluşan Gabriel Martinelli, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    39'
    İsabetli Şut | Arsenal

    Arsenal için Bukayo Saka şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    31'
    Ofsayt | Paris St Germain

    Fabian Ruiz ceza sahası içinde altıpas üzerinde ofsayta yakalanıyor.

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    31'
    İsabetli Şut | Paris St Germain

    Paris St Germain için Desire Doue şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    26'
    İsabetli Şut | Paris St Germain

    Khvicha Kvaratskhelia tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    25'
    Ofsayt | Arsenal

    Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Gabriel Martinelli ofsayta yakalanıyor.

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    24'
    İsabetli Şut | Arsenal

    Arsenal için Jakub Kiwior şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    14'
    İsabetli Şut | Paris St Germain

    Marquinhos tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    14'
    Engellenen Şut | Paris St Germain

    Paris St Germain takımı Achraf Hakimi ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Achraf Hakimi tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    14'
    Korner | Paris St Germain

    Desire Doue ile Paris St Germain takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    11'
    İsabetsiz Şut | Paris St Germain

    Bu dakikada Paris St Germain takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Desire Doue

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    10'
    Sarı Kart | Arsenal

    Arsenal takımında Leandro Trossard, sarı kart görüyor.

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    10'
    Korner | Arsenal

    Arsenal, Declan Rice ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    4'
    Gooolll | Paris St Germain

    GOL! Ousmane Dembele takımını öne geçiren golü atıyor.

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    4'
    Asist | Paris St Germain

    Khvicha Kvaratskhelia, gol pasını veren isim.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Arsenal Paris St Germain Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Arsenal Arsenal
0 0 %
Paris St Germain Paris St Germain
İsabetli Şut
4
4
İsabetsiz Şut
1
1
Kurtarış
3
4
Korner
1
1
Faul
11
9
Ofsayt
1
1
Sarı Kart
2
2
Kırmızı Kart
0
0

Arsenal Paris St Germain Maç Kadroları

Arsenal Arsenal İlk 11

Teknik Direktör: Mikel Arteta

Paris St Germain Paris St Germain İlk 11

Teknik Direktör: Luis Enrique

Arsenal Arsenal Yedekler

Paris St Germain Paris St Germain Yedekler

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