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Canlı Skor
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Stadyum Estadi Olimpic Lluis Companys Hakem Clement Turpin Maç Saati 30 Nisan 22:00
82'
İY: 2 - 2
3 3
Barcelona
Barcelona
Inter
Inter
Lamine Yamal 24' Ferran Torres 38' Yann Sommer (KK) 65'
1' Marcus Thuram 21' Denzel Dumfries 63' Denzel Dumfries

Canlı Maç Anlatımı Barcelona - Inter Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    79'
    İsabetli Şut | Barcelona

    Raphinha tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    76'
    İsabetsiz Şut | Inter

    Bu dakikada Inter takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Nicolo Barella

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    75'
    Ofsayt | Inter

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Henrikh Mkhitaryan

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    74'
    Engellenen Şut | Barcelona

    Raphinha önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında topla buluşan Raphinha tarafından çekilen şutdefansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    71'
    Engellenen Şut | Inter

    Marcus Thuram ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    71'
    Oyuna Girme | Inter

    Inter takımında oyuncu değişikliği; Hakan Çalhanoğlu oyundan çıkarken Davide Frattesi oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    70'
    İsabetli Şut | Barcelona

    Fermin Lopez tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    70'
    Sarı Kart | Barcelona

    Barcelona takımında Pau Cubarsi hakem Clement Turpin tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    68'
    Oyuna Girme | Barcelona

    Barcelona takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Dani Olmo çıkıyor ve yerine Fermin Lopez oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    65'
    İsabetsiz Şut | Barcelona

    Raphinha, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    65'
    Korner | Barcelona

    Dani Olmo ile Barcelona takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    65'
    Gooolll | Barcelona

    GOL! Barcelona takımı, Raphinha ile eşitliği sağlıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    64'
    Gooolll | Inter

    GOL! Denzel Dumfries takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    63'
    Asist | Inter

    Golün asistini yapan isim Hakan Çalhanoğlu.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    63'
    Korner | Inter

    Hakan Çalhanoğlu ile Inter takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    59'
    Sarı Kart | Inter

    Inter takımında Hakan Çalhanoğlu hakem Clement Turpin tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    İsabetli Şut | Barcelona

    Barcelona için Lamine Yamal şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    Ofsayt | Inter

    Atak yönüne göre sağ taç çizgisine yakın bir yerde Nicolo Barella topla buluşuyor, ancak hakem pozisyonun ofsayt olduğuna karar veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    56'
    Oyuna Girme | Inter

    Inter takımında oyuncu değişikliği; Federico Dimarco oyundan çıkarken Carlos Augusto oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    55'
    İsabetsiz Şut | Barcelona

    Pedri rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    Ofsayt | Inter

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasının sağ köşesinde ofsayta düşen oyuncu Marcus Thuram

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    İsabetsiz Şut | Inter

    Federico Dimarco altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Barcelona

    Barcelona takımında oyuncu değişikliği; Gerard Martin oyundan çıkarken Ronald Araujo oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Inter

    Inter takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Lautaro Martinez çıkıyor ve yerine Mehdi Taremi oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    Korner | Barcelona

    Raphinha ile Barcelona takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    Engellenen Şut | Barcelona

    Raphinha rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Oyuna Girme | Barcelona

    Barcelona takımında oyuncu değişikliği; Jules Kounde oyundan çıkarken Eric Garcia oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Asist | Barcelona

    Golün asistini yapan isim Raphinha.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Gooolll | Barcelona

    GOL! Skora 2 - 2 eşitlik geldi. Barcelona, Ferran Torres ile aradığı golü buldu.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Korner | Barcelona

    Barcelona, Raphinha ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    İsabetli Şut | Barcelona

    Dani Olmo tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Engellenen Şut | Barcelona

    Ferran Torres altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetli Şut | Barcelona

    Barcelona için Dani Olmo şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Şut | Barcelona

    Barcelona takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Lamine Yamal tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Gooolll | Barcelona

    GOL! Lamine Yamal, farkı 1'e indiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Gooolll | Inter

    GOL! Denzel Dumfries ile Inter farkı 2'ye çıkarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Korner | Inter

    Inter, Federico Dimarco ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Asist | Inter

    Francesco Acerbi, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Şut | Barcelona

    Bu dakikada Barcelona takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Ferran Torres

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Korner | Barcelona

    Barcelona, Dani Olmo ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Korner | Barcelona

    Barcelona, Raphinha ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Ofsayt | Inter

    Rakip yarı alanın ilk metrelerinde Nicolo Barella ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Şut | Barcelona

    Ferran Torres altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Şut | Inter

    Henrikh Mkhitaryan rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Ofsayt | Inter

    Lautaro Martinez ceza sahası içinde altıpas üzerinde topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Korner | Barcelona

    Barcelona, Raphinha ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Engellenen Şut | Barcelona

    Lamine Yamal sol kanatta kaleyi çaprazdan gören bir noktadan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Gooolll | Inter

    GOL! Marcus Thuram Inter takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Asist | Inter

    Denzel Dumfries, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Barcelona Inter Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Barcelona Barcelona
0 0 %
Inter Inter
İsabetli Şut
8
3
İsabetsiz Şut
4
3
Kurtarış
0
6
Korner
6
2
Faul
9
11
Ofsayt
0
5
Sarı Kart
1
1
Kırmızı Kart
0
0

Barcelona Inter Maç Kadroları

Barcelona Barcelona İlk 11

Teknik Direktör: Hans-Dieter Flick

Inter Inter İlk 11

Teknik Direktör: Simone Inzaghi

Barcelona Barcelona Yedekler

Inter Inter Yedekler

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