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Barcelona - Inter Canlı Maç Anlatımı
Raphinha tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Bu dakikada Inter takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Nicolo Barella
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Henrikh Mkhitaryan
Raphinha önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında topla buluşan Raphinha tarafından çekilen şutdefansın müdahalesiyle engelleniyor.
Marcus Thuram ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Inter takımında oyuncu değişikliği; Hakan Çalhanoğlu oyundan çıkarken Davide Frattesi oyuna giren isim.
Fermin Lopez tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Barcelona takımında Pau Cubarsi hakem Clement Turpin tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Barcelona takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Dani Olmo çıkıyor ve yerine Fermin Lopez oyuna giriyor.
Raphinha, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Dani Olmo ile Barcelona takımı köşe vuruşu kullanacak.
GOL! Barcelona takımı, Raphinha ile eşitliği sağlıyor.
GOL! Denzel Dumfries takımını öne geçiren golü atıyor.
Golün asistini yapan isim Hakan Çalhanoğlu.
Hakan Çalhanoğlu ile Inter takımı köşe vuruşu kullanacak.
Inter takımında Hakan Çalhanoğlu hakem Clement Turpin tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Barcelona için Lamine Yamal şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Atak yönüne göre sağ taç çizgisine yakın bir yerde Nicolo Barella topla buluşuyor, ancak hakem pozisyonun ofsayt olduğuna karar veriyor.
Inter takımında oyuncu değişikliği; Federico Dimarco oyundan çıkarken Carlos Augusto oyuna giren isim.
Pedri rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasının sağ köşesinde ofsayta düşen oyuncu Marcus Thuram
Federico Dimarco altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Barcelona takımında oyuncu değişikliği; Gerard Martin oyundan çıkarken Ronald Araujo oyuna giren isim.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Inter takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Lautaro Martinez çıkıyor ve yerine Mehdi Taremi oyuna giriyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Raphinha ile Barcelona takımı köşe vuruşu kullanacak.
Raphinha rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Barcelona takımında oyuncu değişikliği; Jules Kounde oyundan çıkarken Eric Garcia oyuna giren isim.
Golün asistini yapan isim Raphinha.
GOL! Skora 2 - 2 eşitlik geldi. Barcelona, Ferran Torres ile aradığı golü buldu.
Barcelona, Raphinha ile köşe vuruşu kullanıyor.
Dani Olmo tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Ferran Torres altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Barcelona için Dani Olmo şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Barcelona takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Lamine Yamal tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
GOL! Lamine Yamal, farkı 1'e indiren golü atıyor.
GOL! Denzel Dumfries ile Inter farkı 2'ye çıkarıyor.
Inter, Federico Dimarco ile köşe vuruşu kullanıyor.
Francesco Acerbi, gol pasını veren isim.
Bu dakikada Barcelona takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Ferran Torres
Barcelona, Dani Olmo ile köşe vuruşu kullanıyor.
Barcelona, Raphinha ile köşe vuruşu kullanıyor.
Rakip yarı alanın ilk metrelerinde Nicolo Barella ofsayta yakalanıyor.
Ferran Torres altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Henrikh Mkhitaryan rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Lautaro Martinez ceza sahası içinde altıpas üzerinde topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
Barcelona, Raphinha ile köşe vuruşu kullanıyor.
Lamine Yamal sol kanatta kaleyi çaprazdan gören bir noktadan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
GOL! Marcus Thuram Inter takımını öne geçiren golü atıyor.
Denzel Dumfries, gol pasını veren isim.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.