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Solwie Energy Fatih Karagümrük - Teksüt Bandırmaspor Canlı Maç Anlatımı
Maçın başlama saati 20:00
Yasin Kol yönetimindeki Solwie Energy Fatih Karagümrük-Teksüt Bandırmaspor maçı Yeni Sakarya Atatürk Stadyumunda oynanacaktır.