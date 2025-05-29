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Stadyum Yeni Sakarya Atatürk Hakem Yasin Kol Maç Saati 29 Mayıs 20:00
İYS
İY: 0 - 1
0 1
Solwie Energy Fatih Karagümrük
Solwie Energy Fatih Karagümrük
Teksüt Bandırmaspor
Teksüt Bandırmaspor
37' Hikmet Çiftçi

Canlı Maç Anlatımı Solwie Energy Fatih Karagümrük - Teksüt Bandırmaspor Canlı Maç Anlatımı

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    Maç Önü | Solwie Energy Fatih Karagümrük-Teksüt Bandırmaspor

    Maçın başlama saati 20:00

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    Maç Önü | Solwie Energy Fatih Karagümrük-Teksüt Bandırmaspor

    Yasin Kol yönetimindeki Solwie Energy Fatih Karagümrük-Teksüt Bandırmaspor maçı Yeni Sakarya Atatürk Stadyumunda oynanacaktır.

Solwie Energy Fatih Karagümrük Teksüt Bandırmaspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Solwie Energy Fatih Karagümrük Solwie Energy Fatih Karagümrük
0 0 %
Teksüt Bandırmaspor Teksüt Bandırmaspor
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
1
1
Kurtarış
0
0
Korner
2
3
Faul
8
10
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
2
Kırmızı Kart
0
0

Solwie Energy Fatih Karagümrük Teksüt Bandırmaspor Maç Kadroları

Solwie Energy Fatih Karagümrük Solwie Energy Fatih Karagümrük İlk 11

Teknik Direktör: Onur Can Korkmaz

Teksüt Bandırmaspor Teksüt Bandırmaspor İlk 11

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Solwie Energy Fatih Karagümrük Solwie Energy Fatih Karagümrük Yedekler

Teksüt Bandırmaspor Teksüt Bandırmaspor Yedekler

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