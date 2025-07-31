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Stadyum Başakşehir Fatih Terim Hakem Viktor Kopievskiy Maç Saati 31 Temmuz 20:45
27'
1 0
Rams Başakşehir
Rams Başakşehir
Cherno More Varna
Cherno More Varna
Ivan Brnic 17'

Canlı Maç Anlatımı Rams Başakşehir - Cherno More Varna Canlı Maç Anlatımı

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    23'
    Korner | Cherno More Varna

    Cherno More Varna, Weslen Junior ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    23'
    İsabetsiz Şut | Cherno More Varna

    Rosen Stefanov altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    23'
    İsabetsiz Şut | Cherno More Varna

    Rosen Stefanov penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    17'
    Gooolll | Rams Başakşehir

    GOL! Ivan Brnic takımını öne geçiren golü atıyor.

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    17'
    Asist | Rams Başakşehir

    Yusuf Sarı, gol pasını veren isim.

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    16'
    İsabetsiz Şut | Rams Başakşehir

    Ousseynou Ba altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    14'
    İsabetli Şut | Cherno More Varna

    Cherno More Varna için Celso Sidney şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    12'
    İsabetsiz Şut | Rams Başakşehir

    Yusuf Sarı rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    9'
    İsabetsiz Şut | Rams Başakşehir

    Ceza sahası içinde topla buluşan Nuno Da Costa, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    7'
    Korner | Cherno More Varna

    Cherno More Varna, Tsvetomir Panov ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    4'
    Korner | Rams Başakşehir

    Rams Başakşehir, Yusuf Sarı ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    4'
    İsabetsiz Şut | Rams Başakşehir

    Ousseynou Ba penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Rams Başakşehir Cherno More Varna Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Rams Başakşehir Rams Başakşehir
0 0 %
Cherno More Varna Cherno More Varna
İsabetli Şut
1
1
İsabetsiz Şut
4
2
Kurtarış
1
0
Korner
1
2
Faul
1
3
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Rams Başakşehir Cherno More Varna Maç Kadroları

Rams Başakşehir Rams Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Cherno More Varna Cherno More Varna İlk 11

  • 33 Plamen Iliev
    Kaleci
  • 3 Zhivko Atanasov
    Defans
  • 28 Vlatko Drobarov
    Defans
  • 4 Rosen Stefanov
    Defans
  • 2 Tsvetomir Panov
    Ortasaha
  • 71 Vasil Panayotov
    Ortasaha
  • 24 David Teles
    Ortasaha
  • 99 Weslen Junior
    Ortasaha
  • 8 Asen Donchev
    Ortasaha
  • 19 Georgi Lazarov
    Ortasaha
  • 77 Celso Sidney
    Forvet
Teknik Direktör: Ilian Iliev

Rams Başakşehir Rams Başakşehir Yedekler

Cherno More Varna Cherno More Varna Yedekler

  • 81 Kristian Tomov
    Kaleci
  • 70 Antoan Manasiev
    Kaleci
  • 15 Dani Martin
    Defans
  • 26 Bandaro
    Defans
  • 10 Asen Chandarov
    Ortasaha
  • 23 Dimitar Tonev
    Ortasaha
  • 39 Nikolay Zlatev
    Ortasaha
  • 17 Martin Milushev
    Ortasaha
  • 22 Nikolay Kostadinov
    Ortasaha
  • 27 Petar Marinov
    Ortasaha
  • 20 Phellipe
    Ortasaha
  • 11 Joao Pedro
    Forvet
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