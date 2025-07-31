Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Rams Başakşehir - Cherno More Varna Canlı Maç Anlatımı
Cherno More Varna, Weslen Junior ile köşe vuruşu kullanıyor.
Rosen Stefanov altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Rosen Stefanov penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
GOL! Ivan Brnic takımını öne geçiren golü atıyor.
Yusuf Sarı, gol pasını veren isim.
Ousseynou Ba altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Cherno More Varna için Celso Sidney şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Yusuf Sarı rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Nuno Da Costa, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Cherno More Varna, Tsvetomir Panov ile köşe vuruşu kullanıyor.
Rams Başakşehir, Yusuf Sarı ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ousseynou Ba penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.