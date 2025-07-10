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St Polten - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
Amir Hadziahmetovic ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Sağ kanatta rakip ceza sahasının dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktada Rafa Silva için ofsayt bayrağı kalkıyor.
St Polten takımı Marc Stendera ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Marc Stendera tarafından çekilen şut auta gidiyor.
Keny Arroyo, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Beşiktaş, Keny Arroyo ile köşe vuruşu kullanıyor.
Rafa Silva rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Amir Hadziahmetovic rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.