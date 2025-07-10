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Stadyum NV Arena Hakem Maç Saati 10 Temmuz 20:00
26'
0 0
St Polten
St Polten
Beşiktaş
Beşiktaş

Canlı Maç Anlatımı St Polten - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

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    23'
    Korner | Beşiktaş

    Amir Hadziahmetovic ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    21'
    Ofsayt | Beşiktaş

    Sağ kanatta rakip ceza sahasının dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktada Rafa Silva için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    18'
    İsabetsiz Şut | St Polten

    St Polten takımı Marc Stendera ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Marc Stendera tarafından çekilen şut auta gidiyor.

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    15'
    Engellenen Şut | Beşiktaş

    Keny Arroyo, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    13'
    Korner | Beşiktaş

    Beşiktaş, Keny Arroyo ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    7'
    Engellenen Şut | Beşiktaş

    Rafa Silva rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    3'
    Engellenen Şut | Beşiktaş

    Amir Hadziahmetovic rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

St Polten Beşiktaş Maç İstatistikleri

Topla Oynama
St Polten St Polten
0 0 %
Beşiktaş Beşiktaş
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
1
3
Kurtarış
0
0
Korner
0
2
Faul
3
3
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

St Polten Beşiktaş Maç Kadroları

St Polten St Polten İlk 11

  • 1 Christopher Knett
    Kaleci
  • 2 Stefan Thesker
    Defans
  • 15 Sondre Skogen
    Defans
  • 18 Timo Altersberger
    Defans
  • 10 Marc Stendera
    Ortasaha
  • 23 Dirk Carlson
    Ortasaha
  • 8 Christoph Messerer
    Ortasaha
  • 34 Leomend Krasniqi
    Ortasaha
  • 7 Winfred Amoah
    Ortasaha
  • 77 Din Barlov
    Ortasaha
  • 11 Marco Hausjell
    Forvet
Teknik Direktör: Cem Sekerlioglu

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

  • Takım kadrosu henüz açıklanmamıştır
Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

St Polten St Polten Yedekler

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

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