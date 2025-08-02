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Stadyum RAMS Park Hakem Erkan Özdamar Maç Saati 02 Ağustos 21:00
49'
İY: 1 - 2
1 2
Galatasaray
Galatasaray
Lazio
Lazio
Lucas Torreira 10'
33' Davinson Sanchez (KK) 45' Mattia Zaccagni

Canlı Maç Anlatımı Galatasaray - Lazio Canlı Maç Anlatımı

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    46'
    Oyuna Girme | Lazio

    Lazio takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Elseid Hysaj çıkıyor ve yerine Mario Gila oyuna giriyor.

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    46'
    Oyuna Girme | Lazio

    Lazio takımında oyuncu değişikliği; Nuno Tavares oyundan çıkarken Luca Pellegrini oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Lazio

    Lazio takımında oyuncu değişikliği; Fisayo Dele-Bashiru oyundan çıkarken Matias Vecino oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Lazio

    Lazio takımında oyuncu değişikliği; Nicolo Rovella oyundan çıkarken Danilo Cataldi oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Lazio

    Lazio takımında oyuncu değişikliği; Valentin Castellanos oyundan çıkarken Boulaye Dia oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Galatasaray

    Galatasaray takımında oyuncu değişikliği; Eren Elmalı oyundan çıkarken Yunus Akgün oyuna giren isim.

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    45'
    İsabetli Şut | Lazio

    Fisayo Dele-Bashiru tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

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    45'
    Asist | Lazio

    Golün asistini yapan isim Matteo Cancellieri.

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    45'
    Gooolll | Lazio

    GOL! Mattia Zaccagni Lazio takımını öne geçiren golü atıyor.

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    45'
    Korner | Lazio

    Lazio, Nuno Tavares ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    41'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Gabriel Sara ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    40'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımı Abdülkerim Bardakcı ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Abdülkerim Bardakcı tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    39'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Ceza sahası içinde topla buluşan Mario Lemina, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    36'
    Ofsayt | Lazio

    Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip sahanın ilk metrelerinde ofsayta düşen oyuncu Valentin Castellanos

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    33'
    Kendi Kalesine Gol | Lazio

    GOL! Davinson Sanchez yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderiyor. Davinson Sanchez için şanssız bir an.

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    33'
    İsabetsiz Şut | Lazio

    Matteo Cancellieri altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    33'
    Korner | Lazio

    Lazio, Nicolo Rovella ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Korner | Lazio

    Lazio, Nuno Tavares ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Ceza sahası içinde topla buluşan Gabriel Sara, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    10'
    Asist | Galatasaray

    Golün asistini yapan isim Gabriel Sara.

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    10'
    Gooolll | Galatasaray

    GOL! Lucas Torreira takımını öne geçiren golü atıyor.

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    3'
    Ofsayt | Lazio

    Ofsayt. Valentin Castellanos sol kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktada ofsayt durumunda olduğundan hakem oyunu durduruyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Galatasaray Lazio Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Galatasaray Galatasaray
0 0 %
Lazio Lazio
İsabetli Şut
2
2
İsabetsiz Şut
2
1
Kurtarış
1
1
Korner
1
3
Faul
7
4
Ofsayt
0
2
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Galatasaray Lazio Maç Kadroları

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Okan Buruk

Lazio Lazio İlk 11

Teknik Direktör: Maurizio Sarri

Galatasaray Galatasaray Yedekler

Lazio Lazio Yedekler

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