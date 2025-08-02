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Galatasaray - Lazio Canlı Maç Anlatımı
Lazio takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Elseid Hysaj çıkıyor ve yerine Mario Gila oyuna giriyor.
Lazio takımında oyuncu değişikliği; Nuno Tavares oyundan çıkarken Luca Pellegrini oyuna giren isim.
Lazio takımında oyuncu değişikliği; Fisayo Dele-Bashiru oyundan çıkarken Matias Vecino oyuna giren isim.
Lazio takımında oyuncu değişikliği; Nicolo Rovella oyundan çıkarken Danilo Cataldi oyuna giren isim.
Lazio takımında oyuncu değişikliği; Valentin Castellanos oyundan çıkarken Boulaye Dia oyuna giren isim.
Galatasaray takımında oyuncu değişikliği; Eren Elmalı oyundan çıkarken Yunus Akgün oyuna giren isim.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Fisayo Dele-Bashiru tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Golün asistini yapan isim Matteo Cancellieri.
GOL! Mattia Zaccagni Lazio takımını öne geçiren golü atıyor.
Lazio, Nuno Tavares ile köşe vuruşu kullanıyor.
Galatasaray, Gabriel Sara ile köşe vuruşu kullanıyor.
Galatasaray takımı Abdülkerim Bardakcı ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Abdülkerim Bardakcı tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Mario Lemina, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip sahanın ilk metrelerinde ofsayta düşen oyuncu Valentin Castellanos
GOL! Davinson Sanchez yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderiyor. Davinson Sanchez için şanssız bir an.
Matteo Cancellieri altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Lazio, Nicolo Rovella ile köşe vuruşu kullanıyor.
Lazio, Nuno Tavares ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Gabriel Sara, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Golün asistini yapan isim Gabriel Sara.
GOL! Lucas Torreira takımını öne geçiren golü atıyor.
Ofsayt. Valentin Castellanos sol kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktada ofsayt durumunda olduğundan hakem oyunu durduruyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.