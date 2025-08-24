SPOR

Puan Durumu & Fikstür
Tüm maçlar
Stadyum RHG Enertürk Enerji Stadyumu Hakem Alper Akarsu Maç Saati 24 Ağustos 21:30
15'
0 0
Zecorner Kayserispor
Zecorner Kayserispor
Galatasaray
Galatasaray

Canlı Maç Anlatımı Zecorner Kayserispor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Lucas Torreira rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetli Şut | Galatasaray

    Victor Osimhen tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Zecorner Kayserispor Galatasaray Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Zecorner Kayserispor Zecorner Kayserispor
0 0 %
Galatasaray Galatasaray
İsabetli Şut
0
2
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
2
0
Korner
0
0
Faul
0
2
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Zecorner Kayserispor Galatasaray Maç Kadroları

Zecorner Kayserispor Zecorner Kayserispor İlk 11

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Okan Buruk

Zecorner Kayserispor Zecorner Kayserispor Yedekler

Galatasaray Galatasaray Yedekler

