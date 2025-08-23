Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Fenerbahçe - Kocaelispor Canlı Maç Anlatımı
GOL! Kocaelispor takımı, Bruno Petkovic ile eşitliği sağlıyor.
Talisca rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Talisca altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Jhon Duran altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Oğuz Aydın, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
GOL! Milan Skriniar Fenerbahçe takımını öne geçiren golü atıyor.
Fenerbahçe, Talisca ile köşe vuruşu kullanıyor.
Golün asistini yapan isim Çağlar Söyüncü.
Youssef En-Nesyri önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Youssef En-Nesyri tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Çağlar Söyüncü altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Massadio Haidara, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.