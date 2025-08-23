SPOR

Stadyum Chobani Stadyumu Hakem Mehmet Türkmen Maç Saati 23 Ağustos 21:30
23'
1 1
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Kocaelispor
Kocaelispor
Milan Skriniar 5'
22' Bruno Petkovic

Canlı Maç Anlatımı Fenerbahçe - Kocaelispor Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Gooolll | Kocaelispor

    GOL! Kocaelispor takımı, Bruno Petkovic ile eşitliği sağlıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Talisca rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Talisca altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Jhon Duran altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Engellenen Şut | Fenerbahçe

    Ceza sahası içinde topla buluşan Oğuz Aydın, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Gooolll | Fenerbahçe

    GOL! Milan Skriniar Fenerbahçe takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Korner | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, Talisca ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Asist | Fenerbahçe

    Golün asistini yapan isim Çağlar Söyüncü.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Engellenen Şut | Fenerbahçe

    Youssef En-Nesyri önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Youssef En-Nesyri tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Engellenen Şut | Fenerbahçe

    Çağlar Söyüncü altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Şut | Kocaelispor

    Massadio Haidara, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Fenerbahçe Kocaelispor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Fenerbahçe Fenerbahçe
0 0 %
Kocaelispor Kocaelispor
İsabetli Şut
1
1
İsabetsiz Şut
2
1
Kurtarış
0
0
Korner
1
0
Faul
3
2
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Fenerbahçe Kocaelispor Maç Kadroları

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Kocaelispor Kocaelispor İlk 11

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

Kocaelispor Kocaelispor Yedekler

