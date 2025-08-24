SPOR

Stadyum Papara Park Hakem Ali Yılmaz Maç Saati 24 Ağustos 19:00
23'
0 0
Trabzonspor
Trabzonspor
Hesap.com Antalyaspor
Hesap.com Antalyaspor

Canlı Maç Anlatımı Trabzonspor - Hesap.com Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Felipe Augusto ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Korner | Trabzonspor

    Oleksandr Zubkov ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Kazeem Olaigbe, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Paul Onuachu altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Ofsayt | Trabzonspor

    Mustafa Eskihellaç sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktada ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Oleksandr Zubkov, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Trabzonspor Hesap.com Antalyaspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Trabzonspor Trabzonspor
0 0 %
Hesap.com Antalyaspor Hesap.com Antalyaspor
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
2
0
Kurtarış
0
0
Korner
1
0
Faul
2
1
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Trabzonspor Hesap.com Antalyaspor Maç Kadroları

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Hesap.com Antalyaspor Hesap.com Antalyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

Hesap.com Antalyaspor Hesap.com Antalyaspor Yedekler

