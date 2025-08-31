Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Corendon Alanyaspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlanıyor
Hwang Ui-Jo rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
GOL! İbrahim Kaya penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.
Orkun Kökçü tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Beşiktaş takımında Tiago Djalo, sarı kart görüyor.
Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip ceza sahasının sol köşesinde ofsayta düşen oyuncu Uchenna Ogundu
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Enes Keskin
Beşiktaş takımında Jonas Svensson hakem Kadir Sağlam tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Corendon Alanyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Florent Hadergjonaj çıkıyor ve yerine Enes Keskin oyuna giriyor.
Uchenna Ogundu, orta yuvarlakta ofsayta düşüyor
Corendon Alanyaspor, İbrahim Kaya ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Hwang Ui-Jo, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Corendon Alanyaspor, İbrahim Kaya ile köşe vuruşu kullanıyor.
Orkun Kökçü ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Orkun Kökçü tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Beşiktaş takımı Kartal Kayra Yılmaz ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Kartal Kayra Yılmaz tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Maestro rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Bu dakikada Corendon Alanyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Uchenna Ogundu
Ceza sahası içinde topla buluşan Uchenna Ogundu, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.