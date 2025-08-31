SPOR

Yayıncı Kuruluş beIN Sports 2, beIN Sports Stadyum GAİN Park Stadyumu Hakem Kadir Sağlam Maç Saati 31 Ağustos 21:30
45+8'
1 0
Corendon Alanyaspor
Corendon Alanyaspor
Beşiktaş
Beşiktaş
İbrahim Kaya (P) 45'
Canlı Maç Anlatımı Corendon Alanyaspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlanıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Şut | Corendon Alanyaspor

    Hwang Ui-Jo rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Penaltı Golü | Corendon Alanyaspor

    GOL! İbrahim Kaya penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetli Şut | Beşiktaş

    Orkun Kökçü tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Sarı Kart | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Tiago Djalo, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Ofsayt | Corendon Alanyaspor

    Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip ceza sahasının sol köşesinde ofsayta düşen oyuncu Uchenna Ogundu

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Ofsayt | Corendon Alanyaspor

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Enes Keskin

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Sarı Kart | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Jonas Svensson hakem Kadir Sağlam tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Oyuna Girme | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Florent Hadergjonaj çıkıyor ve yerine Enes Keskin oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Ofsayt | Corendon Alanyaspor

    Uchenna Ogundu, orta yuvarlakta ofsayta düşüyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Korner | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor, İbrahim Kaya ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Şut | Corendon Alanyaspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Hwang Ui-Jo, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Korner | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor, İbrahim Kaya ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Korner | Beşiktaş

    Orkun Kökçü ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetli Şut | Beşiktaş

    Orkun Kökçü tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Beşiktaş takımı Kartal Kayra Yılmaz ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Kartal Kayra Yılmaz tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Engellenen Şut | Corendon Alanyaspor

    Maestro rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Şut | Corendon Alanyaspor

    Bu dakikada Corendon Alanyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Uchenna Ogundu

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Şut | Corendon Alanyaspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Uchenna Ogundu, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Corendon Alanyaspor Beşiktaş Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor
0 0 %
Beşiktaş Beşiktaş
İsabetli Şut
1
2
İsabetsiz Şut
3
1
Kurtarış
2
0
Korner
2
1
Faul
3
10
Ofsayt
3
0
Sarı Kart
0
2
Kırmızı Kart
0
0

Corendon Alanyaspor Beşiktaş Maç Kadroları

Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Joao Pereira

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor Yedekler

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

