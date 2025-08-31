Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Trabzonspor - Samsunspor Canlı Maç Anlatımı
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Ceza sahası içinde topla buluşan Antoine Makoumbou, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Samsunspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Olivier Ntcham tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Samsunspor, Emre Kılınç ile köşe vuruşu kullanıyor.
Samsunspor, Zeki Yavru ile köşe vuruşu kullanıyor.
Samsunspor, Zeki Yavru ile köşe vuruşu kullanıyor.
Felipe Augusto ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Tim Jabol-Folcarelli, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Trabzonspor, Oleksandr Zubkov ile köşe vuruşu kullanıyor.
Marius Mouandilmadji ceza sahası sol yan çizgisine yakın bir bölgede ofsayta yakalanıyor.
Olivier Ntcham, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Zeki Yavru ile Samsunspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Zeki Yavru ile Samsunspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Samsunspor, Zeki Yavru ile köşe vuruşu kullanıyor.
Trabzonspor takımında oyuncu değişikliği; Wagner Pina oyundan çıkarken Arif Boşluk oyuna giren isim.
Trabzonspor takımında Paul Onuachu, sarı kart görüyor.
Bu dakikada Samsunspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Anthony Musaba
Yunus Emre Çift tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Golün asistini yapan isim Oleksandr Zubkov.
GOL! Paul Onuachu Trabzonspor takımını öne geçiren golü atıyor.
Rakip ceza sahasının yayında Mustafa Eskihellaç için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Trabzonspor için Kazeem Olaigbe şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Olivier Ntcham rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Zeki Yavru ile Samsunspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.