SPOR

Puan Durumu & Fikstür
Tüm maçlar
Yayıncı Kuruluş beIN Sports Stadyum Papara Park Hakem Adnan Deniz Kayatepe Maç Saati 31 Ağustos 21:30
İYS
İY: 1 - 0
1 0
Trabzonspor
Trabzonspor
Samsunspor
Samsunspor
Paul Onuachu 16'
MAÇIN BAŞLAMASINA KALAN SÜRE
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
00
Saniye

Canlı Maç Anlatımı Trabzonspor - Samsunspor Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Engellenen Şut | Samsunspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Antoine Makoumbou, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    İsabetsiz Şut | Samsunspor

    Samsunspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Olivier Ntcham tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Korner | Samsunspor

    Samsunspor, Emre Kılınç ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Korner | Samsunspor

    Samsunspor, Zeki Yavru ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Korner | Samsunspor

    Samsunspor, Zeki Yavru ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Felipe Augusto ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Tim Jabol-Folcarelli, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Korner | Trabzonspor

    Trabzonspor, Oleksandr Zubkov ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Ofsayt | Samsunspor

    Marius Mouandilmadji ceza sahası sol yan çizgisine yakın bir bölgede ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Engellenen Şut | Samsunspor

    Olivier Ntcham, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Korner | Samsunspor

    Zeki Yavru ile Samsunspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Korner | Samsunspor

    Zeki Yavru ile Samsunspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Korner | Samsunspor

    Samsunspor, Zeki Yavru ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Oyuna Girme | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında oyuncu değişikliği; Wagner Pina oyundan çıkarken Arif Boşluk oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Sarı Kart | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Paul Onuachu, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Engellenen Şut | Samsunspor

    Bu dakikada Samsunspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Anthony Musaba

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetli Şut | Samsunspor

    Yunus Emre Çift tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Asist | Trabzonspor

    Golün asistini yapan isim Oleksandr Zubkov.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Gooolll | Trabzonspor

    GOL! Paul Onuachu Trabzonspor takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Ofsayt | Trabzonspor

    Rakip ceza sahasının yayında Mustafa Eskihellaç için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetli Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor için Kazeem Olaigbe şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Şut | Samsunspor

    Olivier Ntcham rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Korner | Samsunspor

    Zeki Yavru ile Samsunspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Trabzonspor Samsunspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Trabzonspor Trabzonspor
0 0 %
Samsunspor Samsunspor
İsabetli Şut
2
1
İsabetsiz Şut
1
2
Kurtarış
1
1
Korner
1
7
Faul
4
6
Ofsayt
1
1
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Trabzonspor Samsunspor Maç Kadroları

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Samsunspor Samsunspor İlk 11

Teknik Direktör: Thomas Reis

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

Samsunspor Samsunspor Yedekler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.