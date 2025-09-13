Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Beşiktaş - Rams Başakşehir Canlı Maç Anlatımı
Ceza sahası içinde penaltı noktası çevresinde Tammy Abraham ofsayta yakalanıyor.
Bu dakikada Beşiktaş takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim El Bilal Toure
Orkun Kökçü ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Orkun Kökçü, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Rams Başakşehir takımında Ousseynou Ba hakem Alper Akarsu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Miguel Crespo, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Beşiktaş takımında Salih Uçan, sarı kart görüyor.
Orkun Kökçü ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Bu dakikada Beşiktaş takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Orkun Kökçü
Vaclav Cerny ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Orkun Kökçü altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Rams Başakşehir takımı Yusuf Sarı ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Yusuf Sarı tarafından çekilen şut auta gidiyor.
Tammy Abraham altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Beşiktaş için Vaclav Cerny şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Eldor Shomurodov tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Yusuf Sarı tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Beşiktaş takımında Felix Uduokhai hakem Alper Akarsu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Vaclav Cerny önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Vaclav Cerny tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Tiago Djalo, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Vaclav Cerny ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Beşiktaş, Vaclav Cerny ile köşe vuruşu kullanıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.