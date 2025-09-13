SPOR

Puan Durumu & Fikstür
Tüm maçlar
Yayıncı Kuruluş beIN Sports Stadyum Tüpraş Stadyumu Hakem Alper Akarsu Maç Saati 13 Eylül 20:00
45'
0 0
Beşiktaş
Beşiktaş
Rams Başakşehir
Rams Başakşehir
MAÇIN BAŞLAMASINA KALAN SÜRE
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
00
Saniye

Canlı Maç Anlatımı Beşiktaş - Rams Başakşehir Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Ofsayt | Beşiktaş

    Ceza sahası içinde penaltı noktası çevresinde Tammy Abraham ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Engellenen Şut | Beşiktaş

    Bu dakikada Beşiktaş takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim El Bilal Toure

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Korner | Beşiktaş

    Orkun Kökçü ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Engellenen Şut | Beşiktaş

    Orkun Kökçü, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Sarı Kart | Rams Başakşehir

    Rams Başakşehir takımında Ousseynou Ba hakem Alper Akarsu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetsiz Şut | Rams Başakşehir

    Ceza sahası içinde topla buluşan Miguel Crespo, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Sarı Kart | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Salih Uçan, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Korner | Beşiktaş

    Orkun Kökçü ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Engellenen Şut | Beşiktaş

    Bu dakikada Beşiktaş takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Orkun Kökçü

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Korner | Beşiktaş

    Vaclav Cerny ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Engellenen Şut | Beşiktaş

    Orkun Kökçü altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    İsabetsiz Şut | Rams Başakşehir

    Rams Başakşehir takımı Yusuf Sarı ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Yusuf Sarı tarafından çekilen şut auta gidiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Tammy Abraham altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetli Şut | Beşiktaş

    Beşiktaş için Vaclav Cerny şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetli Şut | Rams Başakşehir

    Eldor Shomurodov tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetli Şut | Rams Başakşehir

    Yusuf Sarı tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Sarı Kart | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Felix Uduokhai hakem Alper Akarsu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Engellenen Şut | Beşiktaş

    Vaclav Cerny önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Vaclav Cerny tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Ceza sahası içinde topla buluşan Tiago Djalo, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Korner | Beşiktaş

    Vaclav Cerny ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Korner | Beşiktaş

    Beşiktaş, Vaclav Cerny ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Beşiktaş Rams Başakşehir Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Beşiktaş Beşiktaş
0 0 %
Rams Başakşehir Rams Başakşehir
İsabetli Şut
1
2
İsabetsiz Şut
2
2
Kurtarış
2
1
Korner
5
0
Faul
7
4
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
2
1
Kırmızı Kart
0
0

Beşiktaş Rams Başakşehir Maç Kadroları

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Rams Başakşehir Rams Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör: Marco Pezzaiuoli

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

Rams Başakşehir Rams Başakşehir Yedekler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.