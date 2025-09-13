Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
ikas Eyüpspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
ikas Eyüpspor, Kerem Demirbay ile köşe vuruşu kullanıyor.
Kerem Demirbay ile ikas Eyüpspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Serdar Gürler, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
İlkay Gündoğan, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Rakip yarı alanın ortalarında Prince Ampem topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Mauro Icardi rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Ceza sahası içinde penaltı noktası çevresinde Abdülkerim Bardakcı ofsayta yakalanıyor.
İlkay Gündoğan ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
İlkay Gündoğan rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan İlkay Gündoğan, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Svit Seslar rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktadan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.