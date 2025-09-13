SPOR

Yayıncı Kuruluş beIN Sports Stadyum Atatürk Olimpiyat Hakem Batuhan Kolak Maç Saati 13 Eylül 17:00
37'
0 0
ikas Eyüpspor
ikas Eyüpspor
Galatasaray
Galatasaray
MAÇIN BAŞLAMASINA KALAN SÜRE
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
00
Saniye

Canlı Maç Anlatımı ikas Eyüpspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Korner | ikas Eyüpspor

    ikas Eyüpspor, Kerem Demirbay ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Korner | ikas Eyüpspor

    Kerem Demirbay ile ikas Eyüpspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    İsabetsiz Şut | ikas Eyüpspor

    Serdar Gürler, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    İlkay Gündoğan, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Ofsayt | ikas Eyüpspor

    Rakip yarı alanın ortalarında Prince Ampem topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Mauro Icardi rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Ofsayt | Galatasaray

    Ceza sahası içinde penaltı noktası çevresinde Abdülkerim Bardakcı ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Korner | Galatasaray

    İlkay Gündoğan ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    İlkay Gündoğan rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Ceza sahası içinde topla buluşan İlkay Gündoğan, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Şut | ikas Eyüpspor

    Svit Seslar rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktadan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

ikas Eyüpspor Galatasaray Maç İstatistikleri

Topla Oynama
ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor
0 0 %
Galatasaray Galatasaray
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
2
3
Kurtarış
0
0
Korner
2
1
Faul
3
6
Ofsayt
1
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

ikas Eyüpspor Galatasaray Maç Kadroları

ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor İlk 11

Teknik Direktör: Selçuk Şahin

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Okan Buruk

ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor Yedekler

Galatasaray Galatasaray Yedekler

