Yayıncı Kuruluş beIN Sports, beIN Sports 2 Stadyum Çaykur Didi Hakem Halil Umut Meler Maç Saati 18 Ekim 17:00
6'
0 1
Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor
Trabzonspor
Trabzonspor
2' Felipe Augusto
Canlı Maç Anlatımı Çaykur Rizespor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Şut | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımı Jesurun Rak-Sakyi ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Jesurun Rak-Sakyi tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Gooolll | Trabzonspor

    GOL! Felipe Augusto Trabzonspor takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Çaykur Rizespor Trabzonspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor
0 0 %
Trabzonspor Trabzonspor
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
1
0
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
1
0
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Çaykur Rizespor Trabzonspor Maç Kadroları

Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor İlk 11

Teknik Direktör: İlhan Palut

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor Yedekler

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

