Yayıncı Kuruluş beIN Sports Stadyum RAMS Park Hakem Mehmet Türkmen Maç Saati 05 Aralık 20:00
37'
2 0
Galatasaray
Galatasaray
Samsunspor
Samsunspor
Leroy Sane 8' Victor Osimhen 29'
MAÇIN BAŞLAMASINA KALAN SÜRE
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
00
Saniye

Canlı Maç Anlatımı Galatasaray - Samsunspor Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Asist | Galatasaray

    Golün asistini yapan isim Leroy Sane.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Gooolll | Galatasaray

    GOL! Victor Osimhen ile Galatasaray farkı 2'ye çıkarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Şut | Samsunspor

    Anthony Musaba, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Ofsayt | Galatasaray

    Ceza sahasında Barış Alper Yılmaz topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Leroy Sane önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Leroy Sane tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetli Şut | Galatasaray

    Victor Osimhen tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Gabriel Sara önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Gabriel Sara tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Şut | Samsunspor

    Cherif Ndiaye, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Gooolll | Galatasaray

    GOL! Leroy Sane takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Asist | Galatasaray

    Golün asistini yapan isim Lucas Torreira.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Gabriel Sara ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Ofsayt | Samsunspor

    Cherif Ndiaye rakip yarı alanın ortalarında topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Galatasaray Samsunspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Galatasaray Galatasaray
0 0 %
Samsunspor Samsunspor
İsabetli Şut
3
0
İsabetsiz Şut
2
2
Kurtarış
0
1
Korner
1
0
Faul
3
3
Ofsayt
1
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Galatasaray Samsunspor Maç Kadroları

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Okan Buruk

Samsunspor Samsunspor İlk 11

Teknik Direktör: Thomas Reis

Galatasaray Galatasaray Yedekler

Samsunspor Samsunspor Yedekler

