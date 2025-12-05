Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Galatasaray - Samsunspor Canlı Maç Anlatımı
Golün asistini yapan isim Leroy Sane.
GOL! Victor Osimhen ile Galatasaray farkı 2'ye çıkarıyor.
Anthony Musaba, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Ceza sahasında Barış Alper Yılmaz topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Leroy Sane önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Leroy Sane tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Victor Osimhen tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Gabriel Sara önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Gabriel Sara tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Cherif Ndiaye, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
GOL! Leroy Sane takımını öne geçiren golü atıyor.
Golün asistini yapan isim Lucas Torreira.
Galatasaray, Gabriel Sara ile köşe vuruşu kullanıyor.
Cherif Ndiaye rakip yarı alanın ortalarında topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.