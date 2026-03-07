SPOR

Puan Durumu & Fikstür
Tüm maçlar
Yayıncı Kuruluş beIN Sports Stadyum Tüpraş Stadyumu Hakem Ozan Ergün Maç Saati 07 Mart 20:00
İYS
İY: 0 - 1
0 1
Beşiktaş
Beşiktaş
Galatasaray
Galatasaray
39' Victor Osimhen
MAÇIN BAŞLAMASINA KALAN SÜRE
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
00
Saniye

Canlı Maç Anlatımı Beşiktaş - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    Korner | Beşiktaş

    Beşiktaş, Orkun Kökçü ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    İsabetli Şut | Beşiktaş

    Vaclav Cerny tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    Engellenen Şut | Beşiktaş

    Felix Uduokhai rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    Korner | Beşiktaş

    Beşiktaş, Orkun Kökçü ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Engellenen Şut | Beşiktaş

    Amir Murillo önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Amir Murillo tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Ofsayt | Galatasaray

    Rakip yarı alanın ortalarında Victor Osimhen için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Barış Alper Yılmaz tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Ofsayt | Beşiktaş

    Sağ kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktada topla buluşan Junior Olaitan için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Asist | Galatasaray

    Leroy Sane, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Gooolll | Galatasaray

    GOL! Victor Osimhen takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Sarı Kart | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Amir Murillo hakem Ozan Ergün tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Sarı Kart | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Orkun Kökçü hakem Ozan Ergün tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Sarı Kart | Galatasaray

    Galatasaray takımında Leroy Sane hakem Ozan Ergün tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Engellenen Şut | Beşiktaş

    Oh Hyeon-Gyu, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Barış Alper Yılmaz önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Barış Alper Yılmaz tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray takımı korner kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetli Şut | Galatasaray

    Galatasaray için Gabriel Sara şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımı Leroy Sane ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Leroy Sane tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Korner | Galatasaray

    Gabriel Sara ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Bu dakikada Beşiktaş takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Kristjan Asllani

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Sarı Kart | Galatasaray

    Galatasaray takımında Victor Osimhen hakem Ozan Ergün tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Beşiktaş Galatasaray Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Beşiktaş Beşiktaş
0 0 %
Galatasaray Galatasaray
İsabetli Şut
1
2
İsabetsiz Şut
4
3
Kurtarış
1
1
Korner
2
2
Faul
4
5
Ofsayt
1
1
Sarı Kart
2
2
Kırmızı Kart
0
0

Beşiktaş Galatasaray Maç Kadroları

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Okan Buruk

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

Galatasaray Galatasaray Yedekler

