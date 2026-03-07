Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Beşiktaş - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Beşiktaş, Orkun Kökçü ile köşe vuruşu kullanıyor.
Vaclav Cerny tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Felix Uduokhai rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Beşiktaş, Orkun Kökçü ile köşe vuruşu kullanıyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Amir Murillo önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Amir Murillo tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Rakip yarı alanın ortalarında Victor Osimhen için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Galatasaray takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Barış Alper Yılmaz tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Sağ kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktada topla buluşan Junior Olaitan için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Leroy Sane, gol pasını veren isim.
GOL! Victor Osimhen takımını öne geçiren golü atıyor.
Beşiktaş takımında Amir Murillo hakem Ozan Ergün tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Beşiktaş takımında Orkun Kökçü hakem Ozan Ergün tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Galatasaray takımında Leroy Sane hakem Ozan Ergün tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Oh Hyeon-Gyu, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Barış Alper Yılmaz önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Barış Alper Yılmaz tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Galatasaray takımı korner kullanacak.
Galatasaray için Gabriel Sara şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Galatasaray takımı Leroy Sane ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Leroy Sane tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Gabriel Sara ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
Bu dakikada Beşiktaş takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Kristjan Asllani
Galatasaray takımında Victor Osimhen hakem Ozan Ergün tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.