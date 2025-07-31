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Shakhtar Donetsk - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
GOL! Kevin Shakhtar Donetsk takımını öne geçiren golü atıyor.
Shakhtar Donetsk takımından Vinicius Tobias çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Ernest Muci için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.