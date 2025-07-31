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Stadyum Stadion Miejski im. Henryka Reymana Hakem Juan Martinez Munuera Maç Saati 31 Temmuz 21:00
12'
1 0
Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk
Beşiktaş
Beşiktaş
Kevin 12'

Canlı Maç Anlatımı Shakhtar Donetsk - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

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    12'
    Gooolll | Shakhtar Donetsk

    GOL! Kevin Shakhtar Donetsk takımını öne geçiren golü atıyor.

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    5'
    Engellenen Şut | Shakhtar Donetsk

    Shakhtar Donetsk takımından Vinicius Tobias çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    2'
    Ofsayt | Beşiktaş

    Ernest Muci için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Shakhtar Donetsk Beşiktaş Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk
0 0 %
Beşiktaş Beşiktaş
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
1
0
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
1
1
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Shakhtar Donetsk Beşiktaş Maç Kadroları

Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk İlk 11

Teknik Direktör: Arda Turan

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk Yedekler

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

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