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Fenerbahçe - Lazio Canlı Maç Anlatımı
Lazio takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Mario Gila çıkıyor ve yerine Elseid Hysaj oyuna giriyor.
Lazio takımında oyuncu değişikliği; Nuno Tavares oyundan çıkarken Luca Pellegrini oyuna giren isim.
Lazio takımında oyuncu değişikliği; Matteo Guendouzi oyundan çıkarken Reda Belahyane oyuna giren isim.
Fred, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Lazio takımında oyuncu değişikliği; Valentin Castellanos oyundan çıkarken Boulaye Dia oyuna giren isim.
Lazio takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Mattia Zaccagni çıkıyor ve yerine Tijjani Noslin oyuna giriyor.
Lazio takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ivan Provedel çıkıyor ve yerine Christos Mandas oyuna giriyor.
Lazio takımında oyuncu değişikliği; Matteo Cancellieri oyundan çıkarken Pedro oyuna giren isim.
Golün asistini yapan isim Youssef En-Nesyri.
GOL! İrfan Can Kahveci Fenerbahçe takımını öne geçiren golü atıyor.
Fenerbahçe takımında oyuncu değişikliği; Bartuğ Elmaz oyundan çıkarken Sofyan Amrabat oyuna giren isim.
Fenerbahçe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Oğuz Aydın çıkıyor ve yerine Yiğit Efe Demir oyuna giriyor.
Fenerbahçe takımında oyuncu değişikliği; Jhon Duran oyundan çıkarken Youssef En-Nesyri oyuna giren isim.
Fenerbahçe takımında oyuncu değişikliği; Oğuz Aydın oyundan çıkarken Alexander Djiku oyuna giren isim.
Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında kaleyi çaprazdan gören bir noktada bulunan Matteo Cancellieri için yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
Lazio takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Manuel Lazzari çıkıyor ve yerine Adam Marusic oyuna giriyor.
Lazio takımında oyuncu değişikliği; Fisayo Dele-Bashiru oyundan çıkarken Alessio Romagnoli oyuna giren isim.
Lazio takımında oyuncu değişikliği; Nicolo Rovella oyundan çıkarken Danilo Cataldi oyuna giren isim.
Lazio takımında oyuncu değişikliği; Oliver Provstgaard oyundan çıkarken Matias Vecino oyuna giren isim.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Fenerbahçe takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Mert Müldür tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor
İrfan Can Kahveci ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.
Lazio takımında Mattia Zaccagni, sarı kart görüyor.
Bu dakikada Fenerbahçe takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim İrfan Can Kahveci
Lazio için Matteo Cancellieri şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Fisayo Dele-Bashiru, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Fenerbahçe, Sebastian Szymanski ile köşe vuruşu kullanıyor.
Fenerbahçe için Sebastian Szymanski şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
İrfan Can Kahveci ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.
Bartuğ Elmaz rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Sebastian Szymanski ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.
Bu dakikada Fenerbahçe takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Sebastian Szymanski
İrfan Can Kahveci ceza sahası içinde altıpas üzerinde topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.