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Tüm maçlar
Stadyum Chobani Stadyumu Hakem Maç Saati 30 Temmuz 20:30
69'
İY: 0 - 0
1 0
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Lazio
Lazio
İrfan Can Kahveci 60'

Canlı Maç Anlatımı Fenerbahçe - Lazio Canlı Maç Anlatımı

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    67'
    Oyuna Girme | Lazio

    Lazio takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Mario Gila çıkıyor ve yerine Elseid Hysaj oyuna giriyor.

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    66'
    Oyuna Girme | Lazio

    Lazio takımında oyuncu değişikliği; Nuno Tavares oyundan çıkarken Luca Pellegrini oyuna giren isim.

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    66'
    Oyuna Girme | Lazio

    Lazio takımında oyuncu değişikliği; Matteo Guendouzi oyundan çıkarken Reda Belahyane oyuna giren isim.

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    65'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Fred, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    62'
    Oyuna Girme | Lazio

    Lazio takımında oyuncu değişikliği; Valentin Castellanos oyundan çıkarken Boulaye Dia oyuna giren isim.

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    62'
    Oyuna Girme | Lazio

    Lazio takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Mattia Zaccagni çıkıyor ve yerine Tijjani Noslin oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    61'
    Oyuna Girme | Lazio

    Lazio takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ivan Provedel çıkıyor ve yerine Christos Mandas oyuna giriyor.

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    61'
    Oyuna Girme | Lazio

    Lazio takımında oyuncu değişikliği; Matteo Cancellieri oyundan çıkarken Pedro oyuna giren isim.

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    60'
    Asist | Fenerbahçe

    Golün asistini yapan isim Youssef En-Nesyri.

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    60'
    Gooolll | Fenerbahçe

    GOL! İrfan Can Kahveci Fenerbahçe takımını öne geçiren golü atıyor.

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    57'
    Oyuna Girme | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında oyuncu değişikliği; Bartuğ Elmaz oyundan çıkarken Sofyan Amrabat oyuna giren isim.

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    57'
    Oyuna Girme | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Oğuz Aydın çıkıyor ve yerine Yiğit Efe Demir oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    Oyuna Girme | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında oyuncu değişikliği; Jhon Duran oyundan çıkarken Youssef En-Nesyri oyuna giren isim.

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    57'
    Oyuna Girme | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında oyuncu değişikliği; Oğuz Aydın oyundan çıkarken Alexander Djiku oyuna giren isim.

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    53'
    Ofsayt | Lazio

    Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında kaleyi çaprazdan gören bir noktada bulunan Matteo Cancellieri için yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

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    46'
    Oyuna Girme | Lazio

    Lazio takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Manuel Lazzari çıkıyor ve yerine Adam Marusic oyuna giriyor.

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    46'
    Oyuna Girme | Lazio

    Lazio takımında oyuncu değişikliği; Fisayo Dele-Bashiru oyundan çıkarken Alessio Romagnoli oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Lazio

    Lazio takımında oyuncu değişikliği; Nicolo Rovella oyundan çıkarken Danilo Cataldi oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Lazio

    Lazio takımında oyuncu değişikliği; Oliver Provstgaard oyundan çıkarken Matias Vecino oyuna giren isim.

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    45'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Mert Müldür tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    45'

    Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor

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    45'
    Korner | Fenerbahçe

    İrfan Can Kahveci ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    45'
    Sarı Kart | Lazio

    Lazio takımında Mattia Zaccagni, sarı kart görüyor.

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    43'
    Engellenen Şut | Fenerbahçe

    Bu dakikada Fenerbahçe takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim İrfan Can Kahveci

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    30'
    İsabetli Şut | Lazio

    Lazio için Matteo Cancellieri şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Engellenen Şut | Lazio

    Fisayo Dele-Bashiru, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Korner | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, Sebastian Szymanski ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetli Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe için Sebastian Szymanski şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Korner | Fenerbahçe

    İrfan Can Kahveci ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Bartuğ Elmaz rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Korner | Fenerbahçe

    Sebastian Szymanski ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Bu dakikada Fenerbahçe takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Sebastian Szymanski

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Ofsayt | Fenerbahçe

    İrfan Can Kahveci ceza sahası içinde altıpas üzerinde topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Fenerbahçe Lazio Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Fenerbahçe Fenerbahçe
0 0 %
Lazio Lazio
İsabetli Şut
3
2
İsabetsiz Şut
3
0
Kurtarış
2
2
Korner
4
0
Faul
12
13
Ofsayt
1
1
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Fenerbahçe Lazio Maç Kadroları

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Lazio Lazio İlk 11

Teknik Direktör: Maurizio Sarri

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

Lazio Lazio Yedekler

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