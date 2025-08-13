Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Paris St Germain - Tottenham Hotspur Canlı Maç Anlatımı
Ceza sahası içinde topla buluşan Ousmane Dembele, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Tottenham Hotspur takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Mohammed Kudus tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Paris St Germain, Vitinha ile köşe vuruşu kullanıyor.
Mohammed Kudus ile Tottenham Hotspur takımı köşe vuruşu kullanacak.
Rodrigo Bentancur altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Richarlison tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Cristian Romero altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ofsayt bayrağı Richarlison için kalkıyor
Rakip ceza sahasının sol köşesinde Rodrigo Bentancur topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Khvicha Kvaratskhelia, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Cristian Romero, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
Pedro Porro rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.