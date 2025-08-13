SPOR

Stadyum Bluenergy Stadium Hakem Joao Pedro Pinheiro Maç Saati 13 Ağustos 22:00
38'
0 0
Paris St Germain
Paris St Germain
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur

Canlı Maç Anlatımı Paris St Germain - Tottenham Hotspur Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    İsabetsiz Şut | Paris St Germain

    Ceza sahası içinde topla buluşan Ousmane Dembele, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Engellenen Şut | Tottenham Hotspur

    Tottenham Hotspur takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Mohammed Kudus tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Korner | Paris St Germain

    Paris St Germain, Vitinha ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Korner | Tottenham Hotspur

    Mohammed Kudus ile Tottenham Hotspur takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    İsabetsiz Şut | Tottenham Hotspur

    Rodrigo Bentancur altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetli Şut | Tottenham Hotspur

    Richarlison tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Şut | Tottenham Hotspur

    Cristian Romero altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Ofsayt | Tottenham Hotspur

    Ofsayt bayrağı Richarlison için kalkıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Ofsayt | Tottenham Hotspur

    Rakip ceza sahasının sol köşesinde Rodrigo Bentancur topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Şut | Paris St Germain

    Ceza sahası içinde topla buluşan Khvicha Kvaratskhelia, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Şut | Tottenham Hotspur

    Ceza sahası içinde topla buluşan Cristian Romero, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetsiz Şut | Tottenham Hotspur

    Pedro Porro rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Paris St Germain Tottenham Hotspur Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Paris St Germain Paris St Germain
0 0 %
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
2
4
Kurtarış
1
0
Korner
1
1
Faul
2
3
Ofsayt
0
2
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Paris St Germain Tottenham Hotspur Maç Kadroları

Paris St Germain Paris St Germain İlk 11

Teknik Direktör: Luis Enrique

Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur İlk 11

Teknik Direktör: Thomas Frank

Paris St Germain Paris St Germain Yedekler

Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur Yedekler

