Stadyum Lyse Arena Hakem Miguel Bertolo Nogueira Maç Saati 07 Ağustos 20:00
27'
1 0
Viking
Viking
Rams Başakşehir
Rams Başakşehir
Sander Svendsen 2'

Canlı Maç Anlatımı Viking - Rams Başakşehir Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Engellenen Şut | Rams Başakşehir

    Nuno Da Costa önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında topla buluşan Nuno Da Costa tarafından çekilen şutdefansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Şut | Viking

    Viking takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Sander Svendsen tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Oyuna Girme | Rams Başakşehir

    Rams Başakşehir takımında oyuncu değişikliği; Yusuf Sarı oyundan çıkarken Deniz Türüç oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Şut | Viking

    Bu dakikada Viking takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Sander Svendsen

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Korner | Viking

    Viking, Zlatko Tripic ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Korner | Rams Başakşehir

    Yusuf Sarı ile Rams Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Engellenen Şut | Rams Başakşehir

    Ceza sahası içinde topla buluşan Ivan Brnic, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Şut | Rams Başakşehir

    Rams Başakşehir takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Ivan Brnic tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Şut | Rams Başakşehir

    Nuno Da Costa altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Ofsayt | Rams Başakşehir

    Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Miguel Crespo topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Gooolll | Viking

    GOL! Sander Svendsen takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Viking Rams Başakşehir Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Viking Viking
0 0 %
Rams Başakşehir Rams Başakşehir
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
2
2
Kurtarış
0
0
Korner
1
1
Faul
3
0
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Viking Rams Başakşehir Maç Kadroları

Viking Viking İlk 11

  • 13 Kristoffer Klaesson
    Kaleci
  • 18 Sondre Bjorshol
    Defans
  • 21 Anders Baertelsen
    Defans
  • 25 Henrik Falchener
    Defans
  • 5 Henrik Heggheim
    Defans
  • 8 Joe Bell
    Ortasaha
  • 19 Kristoffer Askildsen
    Ortasaha
  • 14 Ruben Kristensen Alte
    Ortasaha
  • 16 Veton Berisha
    Forvet
  • 10 Zlatko Tripic
    Forvet
  • 7 Sander Svendsen
    Forvet
Teknik Direktör: Morten Jensen

Rams Başakşehir Rams Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Viking Viking Yedekler

  • 1 Arild Ostbo
    Kaleci
  • 23 Kristoffer Haugen
    Defans
  • 3 Viljar Vevatne
    Defans
  • 2 Herman Haugen
    Defans
  • 35 Tobias Moi
    Defans
  • 4 Martin Ove Roseth
    Ortasaha
  • 24 Vetle Auklend
    Ortasaha
  • 33 Jakob Hansen
    Ortasaha
  • 9 Nicholas D'Agostino
    Forvet
  • 26 Simen Kvia-Egeskog
    Forvet
  • 28 Hilmir Mikaelsson
    Forvet
  • 17 Edvin Austbö
    Forvet

Rams Başakşehir Rams Başakşehir Yedekler

