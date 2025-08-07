Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Viking - Rams Başakşehir Canlı Maç Anlatımı
Nuno Da Costa önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında topla buluşan Nuno Da Costa tarafından çekilen şutdefansın müdahalesiyle engelleniyor.
Viking takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Sander Svendsen tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Rams Başakşehir takımında oyuncu değişikliği; Yusuf Sarı oyundan çıkarken Deniz Türüç oyuna giren isim.
Bu dakikada Viking takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Sander Svendsen
Viking, Zlatko Tripic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Yusuf Sarı ile Rams Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan Ivan Brnic, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Rams Başakşehir takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Ivan Brnic tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Nuno Da Costa altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Miguel Crespo topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
GOL! Sander Svendsen takımını öne geçiren golü atıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.