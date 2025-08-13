SPOR

Stadyum Başakşehir Fatih Terim Hakem Milos Milanovic Maç Saati 13 Ağustos 19:00
37'
0 1
Rams Başakşehir
Rams Başakşehir
Viking
Viking
34' Onur Bulut (KK)

Canlı Maç Anlatımı Rams Başakşehir - Viking Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Kendi Kalesine Gol | Viking

    GOL! Viking topu kendi ağlarına gönderiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Engellenen Şut | Rams Başakşehir

    Eldor Shomurodov, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Şut | Viking

    Sander Svendsen ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Korner | Rams Başakşehir

    Rams Başakşehir, Deniz Türüç ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Engellenen Şut | Rams Başakşehir

    Davie Selke altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetli Şut | Rams Başakşehir

    Rams Başakşehir için Berat Özdemir şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Korner | Rams Başakşehir

    Rams Başakşehir, Deniz Türüç ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Şut | Rams Başakşehir

    Ceza sahası içinde topla buluşan Eldor Shomurodov, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Ofsayt | Viking

    Rakip yarı alanın ortalarında Zlatko Tripic için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Ofsayt | Rams Başakşehir

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Sağ taç çizgisine yakın bir bölgede ofsayta düşen oyuncu Miguel Crespo

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Engellenen Şut | Rams Başakşehir

    Ceza sahası içinde topla buluşan Deniz Türüç, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetli Şut | Rams Başakşehir

    Ömer Faruk Beyaz tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Şut | Viking

    Ceza sahası içinde topla buluşan Henrik Falchener, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Korner | Viking

    Viking, Zlatko Tripic ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Şut | Rams Başakşehir

    Eldor Shomurodov rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Şut | Viking

    Ceza sahası içinde topla buluşan Sander Svendsen, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Rams Başakşehir Viking Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Rams Başakşehir Rams Başakşehir
0 0 %
Viking Viking
İsabetli Şut
2
0
İsabetsiz Şut
2
3
Kurtarış
0
2
Korner
2
1
Faul
6
4
Ofsayt
1
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Rams Başakşehir Viking Maç Kadroları

Rams Başakşehir Rams Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Viking Viking İlk 11

  • 13 Kristoffer Klaesson
    Kaleci
  • 4 Martin Ove Roseth
    Defans
  • 21 Anders Baertelsen
    Defans
  • 25 Henrik Falchener
    Defans
  • 5 Henrik Heggheim
    Defans
  • 18 Sondre Bjorshol
    Ortasaha
  • 8 Joe Bell
    Ortasaha
  • 19 Kristoffer Askildsen
    Ortasaha
  • 16 Veton Berisha
    Forvet
  • 10 Zlatko Tripic
    Forvet
  • 7 Sander Svendsen
    Forvet
Teknik Direktör: Morten Jensen

Rams Başakşehir Rams Başakşehir Yedekler

Viking Viking Yedekler

  • 1 Arild Ostbo
    Kaleci
  • 23 Kristoffer Haugen
    Defans
  • 3 Viljar Vevatne
    Defans
  • 20 Peter Christiansen
    Defans
  • 2 Herman Haugen
    Defans
  • 14 Ruben Kristensen Alte
    Ortasaha
  • 24 Vetle Auklend
    Ortasaha
  • 33 Jakob Hansen
    Ortasaha
  • 9 Nicholas D'Agostino
    Forvet
  • 26 Simen Kvia-Egeskog
    Forvet
  • 28 Hilmir Mikaelsson
    Forvet
  • 17 Edvin Austbö
    Forvet
