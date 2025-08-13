Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Rams Başakşehir - Viking Canlı Maç Anlatımı
GOL! Viking topu kendi ağlarına gönderiyor.
Eldor Shomurodov, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Sander Svendsen ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Rams Başakşehir, Deniz Türüç ile köşe vuruşu kullanıyor.
Davie Selke altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Rams Başakşehir için Berat Özdemir şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Rams Başakşehir, Deniz Türüç ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Eldor Shomurodov, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Rakip yarı alanın ortalarında Zlatko Tripic için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Sağ taç çizgisine yakın bir bölgede ofsayta düşen oyuncu Miguel Crespo
Ceza sahası içinde topla buluşan Deniz Türüç, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Ömer Faruk Beyaz tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Henrik Falchener, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Viking, Zlatko Tripic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Eldor Shomurodov rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Sander Svendsen, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.