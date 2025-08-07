Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
St Patricks - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
GOL! Tammy Abraham ile Beşiktaş farkı 2'ye çıkarıyor.
Beşiktaş için Ernest Muci şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Golün asistini yapan isim Rafa Silva.
GOL! Joao Mario takımını öne geçiren golü atıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.