Stadyum Tallaght Stadium Hakem David Smajc Maç Saati 07 Ağustos 21:45
15'
0 2
St Patricks
St Patricks
Beşiktaş
Beşiktaş
8' Joao Mario 14' Tammy Abraham

Canlı Maç Anlatımı St Patricks - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Gooolll | Beşiktaş

    GOL! Tammy Abraham ile Beşiktaş farkı 2'ye çıkarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetli Şut | Beşiktaş

    Beşiktaş için Ernest Muci şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Asist | Beşiktaş

    Golün asistini yapan isim Rafa Silva.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Gooolll | Beşiktaş

    GOL! Joao Mario takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

St Patricks Beşiktaş Maç İstatistikleri

Topla Oynama
St Patricks St Patricks
0 0 %
Beşiktaş Beşiktaş
İsabetli Şut
0
3
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
1
0
Korner
0
0
Faul
1
6
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

St Patricks Beşiktaş Maç Kadroları

St Patricks St Patricks İlk 11

  • 94 Joseph Anang
    Kaleci
  • 23 Ryan McLaughlin
    Defans
  • 11 Jason McClelland
    Defans
  • 4 Joseph Redmond
    Defans
  • 5 Tom Grivosti
    Defans
  • 8 Chris Forrester
    Ortasaha
  • 6 Jamie Lennon
    Ortasaha
  • 10 Kian Leavy
    Ortasaha
  • 25 Simon Power
    Forvet
  • 20 Jake Mulraney
    Forvet
  • 9 Mason Melia
    Forvet
Teknik Direktör: Stephen Kenny

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

St Patricks St Patricks Yedekler

  • 49 Sean Molloy
    Kaleci
  • 1 Danny Rogers
    Kaleci
  • 24 Luke Turner
    Defans
  • 21 Axel Sjöberg
    Defans
  • 30 Al-Amin Kazeem
    Defans
  • 14 Brandon Kavanagh
    Ortasaha
  • 19 Barry Baggley
    Ortasaha
  • 26 Darren Robinson
    Ortasaha
  • 31 Billy Hayes
    Ortasaha
  • 22 Jordan Garrick
    Forvet
  • 15 Conor Carty
    Forvet

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

