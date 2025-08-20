SPOR

Stadyum Chobani Stadyumu Hakem Daniel Siebert Maç Saati 20 Ağustos 22:00
32'
0 0
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Benfica
Benfica

Canlı Maç Anlatımı Fenerbahçe - Benfica Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetli Şut | Benfica

    Kerem Aktürkoğlu tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Korner | Benfica

    Kerem Aktürkoğlu ile Benfica takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Sarı Kart | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Jhon Duran hakem Daniel Siebert tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Sarı Kart | Benfica

    Benfica takımında Enzo Barrenechea hakem Daniel Siebert tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Şut | Benfica

    Kerem Aktürkoğlu, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Korner | Fenerbahçe

    Sebastian Szymanski ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Engellenen Şut | Fenerbahçe

    Sebastian Szymanski altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetli Şut | Benfica

    Richard Rios tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Fenerbahçe Benfica Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Fenerbahçe Fenerbahçe
0 0 %
Benfica Benfica
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
0
1
Kurtarış
1
0
Korner
1
0
Faul
5
7
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
1
1
Kırmızı Kart
0
0

Fenerbahçe Benfica Maç Kadroları

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Benfica Benfica İlk 11

Teknik Direktör: Bruno Lage

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

Benfica Benfica Yedekler

