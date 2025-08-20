Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Fenerbahçe - Benfica Canlı Maç Anlatımı
Kerem Aktürkoğlu tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Kerem Aktürkoğlu ile Benfica takımı köşe vuruşu kullanacak.
Fenerbahçe takımında Jhon Duran hakem Daniel Siebert tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Benfica takımında Enzo Barrenechea hakem Daniel Siebert tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Kerem Aktürkoğlu, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Sebastian Szymanski ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.
Sebastian Szymanski altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Richard Rios tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.