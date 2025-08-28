Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Beşiktaş - Lausanne Canlı Maç Anlatımı
GOL! Nathan Oyedeji takımını öne geçiren golü atıyor.
Gaoussou Diakite önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Gaoussou Diakite tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Sol kanatta ceza sahası dışında Gaoussou Diakite için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Beşiktaş takımında Wilfred Ndidi hakem Jakob Kehlet tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Gabriel Paulista, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Beşiktaş, Orkun Kökçü ile köşe vuruşu kullanıyor.
Olivier Custodio ile Lausanne takımı köşe vuruşu kullanacak.
Gaoussou Diakite tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Emirhan Topçu, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Beşiktaş takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Tammy Abraham tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Hakem, ceza sahası sağ yan çizgisinde ofsayt durumunda olan Joao Mario için bayrağını kaldırıyor.
Beşiktaş takımında Rafa Silva hakem Jakob Kehlet tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Beşiktaş takımı Orkun Kökçü ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Orkun Kökçü tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Wilfred Ndidi altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Beşiktaş, Orkun Kökçü ile köşe vuruşu kullanıyor.
Bu dakikada Beşiktaş takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Tammy Abraham
Lausanne, Olivier Custodio ile köşe vuruşu kullanıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.