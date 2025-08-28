SPOR

Puan Durumu & Fikstür
Tüm maçlar
Yayıncı Kuruluş HT Spor, Show TV Stadyum Tüpraş Stadyumu Hakem Jakob Kehlet Maç Saati 28 Ağustos 20:00
45+1'
0 0
Beşiktaş
Beşiktaş
Lausanne
Lausanne
MAÇIN BAŞLAMASINA KALAN SÜRE
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
00
Saniye

Canlı Maç Anlatımı Beşiktaş - Lausanne Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Gooolll | Lausanne

    GOL! Nathan Oyedeji takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    İsabetsiz Şut | Lausanne

    Gaoussou Diakite önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Gaoussou Diakite tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Ofsayt | Lausanne

    Sol kanatta ceza sahası dışında Gaoussou Diakite için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Sarı Kart | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Wilfred Ndidi hakem Jakob Kehlet tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Ceza sahası içinde topla buluşan Gabriel Paulista, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Korner | Beşiktaş

    Beşiktaş, Orkun Kökçü ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Korner | Lausanne

    Olivier Custodio ile Lausanne takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Korner | Lausanne

    Olivier Custodio ile Lausanne takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetli Şut | Lausanne

    Gaoussou Diakite tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Emirhan Topçu, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Engellenen Şut | Beşiktaş

    Beşiktaş takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Tammy Abraham tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Ofsayt | Beşiktaş

    Hakem, ceza sahası sağ yan çizgisinde ofsayt durumunda olan Joao Mario için bayrağını kaldırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Sarı Kart | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Rafa Silva hakem Jakob Kehlet tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Beşiktaş takımı Orkun Kökçü ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Orkun Kökçü tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Wilfred Ndidi altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Korner | Beşiktaş

    Beşiktaş, Orkun Kökçü ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Bu dakikada Beşiktaş takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Tammy Abraham

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Korner | Lausanne

    Lausanne, Olivier Custodio ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Beşiktaş Lausanne Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Beşiktaş Beşiktaş
0 0 %
Lausanne Lausanne
İsabetli Şut
1
1
İsabetsiz Şut
5
1
Kurtarış
1
1
Korner
2
3
Faul
6
3
Ofsayt
1
1
Sarı Kart
2
0
Kırmızı Kart
0
0

Beşiktaş Lausanne Maç Kadroları

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Lausanne Lausanne İlk 11

  • 25 Karlo Letica
    Kaleci
  • 18 Morgan Poaty
    Defans
  • 14 Kevin Mouanga
    Defans
  • 5 Bryan Okoh
    Defans
  • 71 Karim Sow
    Defans
  • 10 Olivier Custodio
    Ortasaha
  • 8 Jamie Roche
    Ortasaha
  • 2 Brandon Soppy
    Ortasaha
  • 27 Beyatt Lekoueiry
    Ortasaha
  • 11 Nathan Oyedeji
    Forvet
  • 70 Gaoussou Diakite
    Forvet
Teknik Direktör: Peter Zeidler

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

Lausanne Lausanne Yedekler

  • 1 Thomas Castella
    Kaleci
  • 94 Tim Hottiger
    Kaleci
  • 20 Hamza Abdallah
    Defans
  • 93 Sekou Fofana
    Defans
  • 54 Rodolfo Lippo
    Defans
  • 7 Alban Ajdini
    Ortasaha
  • 38 Gabriel Sigua
    Ortasaha
  • 77 Muhannad Al-Saad
    Ortasaha
  • 47 Papa NDiaye
    Ortasaha
  • 17 Seydou Traore
    Forvet
  • 59 Oscar Renovales
    Forvet
