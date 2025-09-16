Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Real Madrid - Marsilya Canlı Maç Anlatımı
Ceza sahasında Kylian Mbappe topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Arda Güler tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Timothy Weah önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Timothy Weah tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Real Madrid takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Franco Mastantuono tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Real Madrid, Arda Güler ile köşe vuruşu kullanıyor.
Real Madrid için Dean Huijsen şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Mason Greenwood, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Real Madrid için Rodrygo şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Real Madrid için Kylian Mbappe şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Rodrygo tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Franco Mastantuono önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Franco Mastantuono tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Real Madrid takımında oyuncu değişikliği; Trent Alexander-Arnold oyundan çıkarken Daniel Carvajal oyuna giren isim.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Emerson
Ceza sahası içinde topla buluşan Kylian Mbappe, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.