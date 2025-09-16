SPOR

Yayıncı Kuruluş tabii Spor Stadyum Santiago Bernabéu Hakem Irfan Peljto Maç Saati 16 Eylül 22:00
19'
0 0
Real Madrid
Real Madrid
Marsilya
Marsilya
Canlı Maç Anlatımı Real Madrid - Marsilya Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Ofsayt | Real Madrid

    Ceza sahasında Kylian Mbappe topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetli Şut | Real Madrid

    Arda Güler tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Şut | Marsilya

    Timothy Weah önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Timothy Weah tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Şut | Real Madrid

    Real Madrid takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Franco Mastantuono tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Korner | Real Madrid

    Real Madrid, Arda Güler ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetli Şut | Real Madrid

    Real Madrid için Dean Huijsen şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Engellenen Şut | Marsilya

    Mason Greenwood, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetli Şut | Real Madrid

    Real Madrid için Rodrygo şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetli Şut | Real Madrid

    Real Madrid için Kylian Mbappe şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetli Şut | Real Madrid

    Rodrygo tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Şut | Real Madrid

    Franco Mastantuono önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Franco Mastantuono tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Oyuna Girme | Real Madrid

    Real Madrid takımında oyuncu değişikliği; Trent Alexander-Arnold oyundan çıkarken Daniel Carvajal oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Ofsayt | Marsilya

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Emerson

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Şut | Real Madrid

    Ceza sahası içinde topla buluşan Kylian Mbappe, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Real Madrid Marsilya Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Real Madrid Real Madrid
0 0 %
Marsilya Marsilya
İsabetli Şut
5
0
İsabetsiz Şut
3
1
Kurtarış
0
5
Korner
1
0
Faul
0
4
Ofsayt
1
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Real Madrid Marsilya Maç Kadroları

Real Madrid Real Madrid İlk 11

Teknik Direktör: Xabi Alonso

Marsilya Marsilya İlk 11

Teknik Direktör: Roberto De Zerbi

Real Madrid Real Madrid Yedekler

Marsilya Marsilya Yedekler

