Samsunspor - Hamrun Spartans Canlı Maç Anlatımı
GOL! Carlo Holse Samsunspor takımını öne geçiren golü atıyor.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Carlo Holse
Samsunspor için Marius Mouandilmadji şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Ante Coric ile Hamrun Spartans takımı köşe vuruşu kullanacak.
Hamrun Spartans için N'Dri Koffi şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.