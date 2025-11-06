SPOR

Puan Durumu & Fikstür
Tüm maçlar
Yayıncı Kuruluş TRT Spor, TRT 1 Stadyum Samsun Yeni 19 Mayıs Hakem Bulat Sariyev Maç Saati 06 Kasım 20:45
22'
1 0
Samsunspor
Samsunspor
Hamrun Spartans
Hamrun Spartans
Carlo Holse 18'
MAÇIN BAŞLAMASINA KALAN SÜRE
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
00
Saniye

Canlı Maç Anlatımı Samsunspor - Hamrun Spartans Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Gooolll | Samsunspor

    GOL! Carlo Holse Samsunspor takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Ofsayt | Samsunspor

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Carlo Holse

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetli Şut | Samsunspor

    Samsunspor için Marius Mouandilmadji şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Korner | Hamrun Spartans

    Ante Coric ile Hamrun Spartans takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetli Şut | Hamrun Spartans

    Hamrun Spartans için N'Dri Koffi şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Samsunspor Hamrun Spartans Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Samsunspor Samsunspor
0 0 %
Hamrun Spartans Hamrun Spartans
İsabetli Şut
1
1
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
1
1
Korner
0
1
Faul
2
2
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Samsunspor Hamrun Spartans Maç Kadroları

Samsunspor Samsunspor İlk 11

Teknik Direktör: Thomas Reis

Hamrun Spartans Hamrun Spartans İlk 11

  • 1 Henry Bonello
    Kaleci
  • 94 Ryan Camenzuli
    Defans
  • 27 Ognjen Bjelicic
    Defans
  • 13 Vincenzo Polito
    Defans
  • 2 Rafael Compri
    Defans
  • 91 Marcelina Emerson
    Ortasaha
  • 24 Ante Coric
    Ortasaha
  • 10 Joseph Mbong
    Ortasaha
  • 8 Matias Garcia
    Ortasaha
  • 19 N'Dri Koffi
    Forvet
  • 14 Semir Smajlagic
    Forvet
Teknik Direktör: Giacomo Modica

Samsunspor Samsunspor Yedekler

Hamrun Spartans Hamrun Spartans Yedekler

  • 98 Francisco Celio
    Kaleci
  • 3 Nikolai Micallef
    Defans
  • 5 Sven Xerri
    Defans
  • 25 Eder
    Ortasaha
  • 33 Domantas Simkus
    Ortasaha
  • 20 Jovan Cadjenovic
    Ortasaha
  • 77 Merlin Hadzi
    Ortasaha
  • 9 Serigne Saliou Thioune
    Ortasaha
  • 7 Shaisen Attard
    Ortasaha
  • 6 Daniel Letherby
    Ortasaha
  • 16 Scott Camilleri
    Ortasaha
  • 99 Stijn Meijer
    Forvet
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.