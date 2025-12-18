SPOR

Yayıncı Kuruluş TRT Spor, TRT 1 Stadyum Mewa Arena Hakem Mohammed Al-Emara Maç Saati 18 Aralık 23:00
24'
0 0
Mainz 05
Mainz 05
Samsunspor
Samsunspor
Canlı Maç Anlatımı Mainz 05 - Samsunspor Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Korner | Mainz 05

    Nadiem Amiri ile Mainz 05 takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Engellenen Şut | Mainz 05

    Dominik Kohr penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetli Şut | Mainz 05

    Mainz 05 için Nadiem Amiri şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Engellenen Şut | Mainz 05

    Nadiem Amiri altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Sarı Kart | Samsunspor

    Samsunspor takımında Marius Mouandilmadji, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Engellenen Şut | Samsunspor

    Marius Mouandilmadji rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Şut | Samsunspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Marius Mouandilmadji, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Mainz 05 Samsunspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Mainz 05 Mainz 05
0 0 %
Samsunspor Samsunspor
İsabetli Şut
1
1
İsabetsiz Şut
2
2
Kurtarış
1
1
Korner
2
0
Faul
2
2
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Mainz 05 Samsunspor Maç Kadroları

Mainz 05 Mainz 05 İlk 11

Teknik Direktör: Urs Fischer

Samsunspor Samsunspor İlk 11

Teknik Direktör: Thomas Reis

Mainz 05 Mainz 05 Yedekler

Samsunspor Samsunspor Yedekler

