Yayıncı Kuruluş A Spor Stadyum Fethiye İlçe Hakem Ayberk Demirbaş Maç Saati 13 Ocak 20:30
53'
İY: 0 - 0
0 0
Fethiyespor
Fethiyespor
Galatasaray
Galatasaray
Canlı Maç Anlatımı Fethiyespor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Mauro Icardi altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Kaan Ayhan altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Roland Sallai ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Galatasaray

    Galatasaray takımında oyuncu değişikliği; Gökdeniz Gürpüz oyundan çıkarken Roland Sallai oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Galatasaray

    Galatasaray takımında oyuncu değişikliği; Mario Lemina oyundan çıkarken Barış Alper Yılmaz oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetli Şut | Fethiyespor

    Fethiyespor için Berat Satır şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımı Yusuf Demir ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Yusuf Demir tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    İsabetli Şut | Galatasaray

    Galatasaray için Yusuf Demir şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Korner | Galatasaray

    Kaan Ayhan ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Kaan Ayhan ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımından Yusuf Demir şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    İsabetli Şut | Galatasaray

    Galatasaray için Ahmed Kutucu şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımından Ahmed Kutucu şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetli Şut | Galatasaray

    Mauro Icardi tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Penaltı Kaçtı | Galatasaray

    Mauro Icardi penaltı vuruşundan yararlanamayan isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    İsabetli Şut | Galatasaray

    Galatasaray için Mauro Icardi şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Penaltı Kaçtı | Galatasaray

    Galatasaray takımında Mauro Icardi penaltı vuruşundan yararlanamıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımından Kazımcan Karataş şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Gökdeniz Gürpüz tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Gökdeniz Gürpüz ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Yusuf Demir ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımından Yusuf Demir çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Ahmed Kutucu, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Ahmed Kutucu önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Şut | Fethiyespor

    Berat Satır şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetli Şut | Galatasaray

    Galatasaray için Ahmed Kutucu şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Ofsayt | Fethiyespor

    Muhammet Enes Erdem için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Ofsayt | Galatasaray

    Mauro Icardi için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımından Mauro Icardi tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Oyuna Girme | Galatasaray

    Galatasaray takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Arda Ünyay çıkıyor ve yerine Abdülkerim Bardakcı oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Kazımcan Karataş rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Korner | Galatasaray

    Yusuf Demir ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Bu dakikada Galatasaray takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Ahmed Kutucu

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Yusuf Demir ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Fethiyespor Galatasaray Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Fethiyespor Fethiyespor
0 0 %
Galatasaray Galatasaray
İsabetli Şut
1
4
İsabetsiz Şut
1
14
Kurtarış
4
1
Korner
0
6
Faul
5
2
Ofsayt
1
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Fethiyespor Galatasaray Maç Kadroları

Fethiyespor Fethiyespor İlk 11

  • 1 Arda Akbulut
    Kaleci
  • 15 Oğuz Yılmaz
    Defans
  • 29 Berkay Can Değirmencioğlu
    Defans
  • 3 Ali Mert Aydın
    Defans
  • 5 Şahan Akyüz
    Defans
  • 53 Berat Satır
    Defans
  • 70 Samet Asatekin
    Ortasaha
  • 7 Melih Okutan
    Ortasaha
  • 8 İrfan Akgün
    Ortasaha
  • 23 Cihan Kazan
    Ortasaha
  • 52 Muhammet Enes Erdem
    Forvet
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Okan Buruk

Fethiyespor Fethiyespor Yedekler

  • 25 Hakan Canbazoğlu
    Kaleci
  • 4 Ulaş Zengin
    Defans
  • 33 Serkan Yıldız
    Defans
  • 77 Ramazan Çevik
    Ortasaha
  • 19 Uğur Ayhan
    Ortasaha
  • 10 Serdarcan Eralp
    Ortasaha
  • 34 Muhammet Raşit Yöndem
    Ortasaha
  • 14 Arda Yakup Yılmaz
    Ortasaha
  • 28 Yusuf Efe Çağlar
    Ortasaha
  • 9 Yusuf Türk
    Forvet

Galatasaray Galatasaray Yedekler

