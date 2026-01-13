Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Fethiyespor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Mauro Icardi altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Kaan Ayhan altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Galatasaray, Roland Sallai ile köşe vuruşu kullanıyor.
Galatasaray takımında oyuncu değişikliği; Gökdeniz Gürpüz oyundan çıkarken Roland Sallai oyuna giren isim.
Galatasaray takımında oyuncu değişikliği; Mario Lemina oyundan çıkarken Barış Alper Yılmaz oyuna giren isim.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Fethiyespor için Berat Satır şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Galatasaray takımı Yusuf Demir ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Yusuf Demir tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor
Galatasaray için Yusuf Demir şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Kaan Ayhan ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
Galatasaray, Kaan Ayhan ile köşe vuruşu kullanıyor.
Galatasaray takımından Yusuf Demir şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Galatasaray için Ahmed Kutucu şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Galatasaray takımından Ahmed Kutucu şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Mauro Icardi tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Mauro Icardi penaltı vuruşundan yararlanamayan isim.
Galatasaray için Mauro Icardi şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Galatasaray takımında Mauro Icardi penaltı vuruşundan yararlanamıyor.
Galatasaray takımından Kazımcan Karataş şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Galatasaray takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Gökdeniz Gürpüz tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Gökdeniz Gürpüz ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Galatasaray, Yusuf Demir ile köşe vuruşu kullanıyor.
Galatasaray takımından Yusuf Demir çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Ahmed Kutucu, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Ahmed Kutucu önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Berat Satır şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Galatasaray için Ahmed Kutucu şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Muhammet Enes Erdem için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Mauro Icardi için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Galatasaray takımından Mauro Icardi tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Galatasaray takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Arda Ünyay çıkıyor ve yerine Abdülkerim Bardakcı oyuna giriyor.
Kazımcan Karataş rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Yusuf Demir ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
Bu dakikada Galatasaray takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Ahmed Kutucu
Galatasaray, Yusuf Demir ile köşe vuruşu kullanıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.