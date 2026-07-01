SPOR

2026 Dünya Kupası
Tüm maçlar
Yayıncı Kuruluş TRT 1 Stadyum Mercedes-Benz Stadium Hakem Adham Mohammad Makhadmeh Maç Saati 01 Temmuz 19:00
16'
0 1
İngiltere
İngiltere
Demokratik Kongo
Demokratik Kongo
7' Brian Cipenga
MAÇIN BAŞLAMASINA KALAN SÜRE
00
Gün
00
Saat
00
Dakika
00
Saniye

Canlı Maç Anlatımı İngiltere - Demokratik Kongo Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Korner | İngiltere

    İngiltere, Declan Rice ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Gooolll | Demokratik Kongo

    GOL! Brian Cipenga takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Asist | Demokratik Kongo

    Chancel Mbemba, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Ofsayt | Demokratik Kongo

    Ceza saha içinde topla buluşan Yoane Wissa için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

İngiltere Demokratik Kongo Maç İstatistikleri

Topla Oynama
İngiltere İngiltere
0 0 %
Demokratik Kongo Demokratik Kongo
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
0
Korner
1
0
Faul
2
1
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

İngiltere Demokratik Kongo Maç Kadroları

İngiltere İngiltere İlk 11

Teknik Direktör: Thomas Tuchel

Demokratik Kongo Demokratik Kongo İlk 11

Teknik Direktör: Sebastien Desabre

İngiltere İngiltere Yedekler

Demokratik Kongo Demokratik Kongo Yedekler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.