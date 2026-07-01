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İngiltere - Demokratik Kongo Canlı Maç Anlatımı
İngiltere, Declan Rice ile köşe vuruşu kullanıyor.
GOL! Brian Cipenga takımını öne geçiren golü atıyor.
Chancel Mbemba, gol pasını veren isim.
Ceza saha içinde topla buluşan Yoane Wissa için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.