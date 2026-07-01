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2026 Dünya Kupası
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Yayıncı Kuruluş TRT 1 Stadyum Lumen Field Hakem Hector Said Martinez Sorto Maç Saati 01 Temmuz 23:00
43'
0 1
Belçika
Belçika
Senegal
Senegal
25' Habib Diarra
MAÇIN BAŞLAMASINA KALAN SÜRE
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Canlı Maç Anlatımı Belçika - Senegal Canlı Maç Anlatımı

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    37'
    İsabetli Şut | Senegal

    Senegal için Sadio Mane şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    25'
    Gooolll | Senegal

    GOL! Habib Diarra takımını öne geçiren golü atıyor.

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    25'
    İsabetsiz Şut | Senegal

    Ismaila Sarr altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    21'
    İsabetsiz Şut | Belçika

    Ceza sahası içinde topla buluşan Leandro Trossard, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    20'
    Korner | Senegal

    Krepin Diatta ile Senegal takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    20'
    Ofsayt | Senegal

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip sahanın ilk metrelerinde ofsayta düşen oyuncu Sadio Mane

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    18'
    İsabetsiz Şut | Belçika

    Kevin De Bruyne, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    17'
    İsabetli Şut | Senegal

    Senegal için Idrissa Gueye şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    13'
    İsabetsiz Şut | Senegal

    Ismaila Sarr penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    13'
    İsabetsiz Şut | Senegal

    Ismaila Sarr penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    9'
    İsabetli Şut | Belçika

    Belçika için Leandro Trossard şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Belçika Senegal Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Belçika Belçika
0 0 %
Senegal Senegal
İsabetli Şut
1
3
İsabetsiz Şut
1
3
Kurtarış
2
1
Korner
0
1
Faul
5
0
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Belçika Senegal Maç Kadroları

Belçika Belçika İlk 11

Teknik Direktör: Rudi Garcia

Senegal Senegal İlk 11

Teknik Direktör: Pape Thiaw

Belçika Belçika Yedekler

Senegal Senegal Yedekler

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