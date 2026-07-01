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Belçika - Senegal Canlı Maç Anlatımı
Senegal için Sadio Mane şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
GOL! Habib Diarra takımını öne geçiren golü atıyor.
Ismaila Sarr altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Leandro Trossard, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Krepin Diatta ile Senegal takımı köşe vuruşu kullanacak.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip sahanın ilk metrelerinde ofsayta düşen oyuncu Sadio Mane
Kevin De Bruyne, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Senegal için Idrissa Gueye şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Ismaila Sarr penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ismaila Sarr penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Belçika için Leandro Trossard şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.