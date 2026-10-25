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Yayıncı Kuruluş S Sport Stadyum Spotify Camp Nou Hakem Juan Martinez Munuera Maç Saati 25 Ekim 23:00
İYS
İY: 0 - 1
0 1
Barcelona
Barcelona
Real Madrid
Real Madrid
41' Kylian Mbappe
MAÇIN BAŞLAMASINA KALAN SÜRE
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Canlı Maç Anlatımı Barcelona - Real Madrid Canlı Maç Anlatımı

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

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    45'
    İsabetsiz Şut | Real Madrid

    Real Madrid takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Yan Diomande tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    45'
    Ofsayt | Real Madrid

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasının sağ köşesinde ofsayta düşen oyuncu Kylian Mbappe

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    45'
    İsabetli Şut | Barcelona

    Rodri tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    44'
    İsabetsiz Şut | Barcelona

    Ceza sahası içinde topla buluşan Lamine Yamal, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    41'
    Gooolll | Real Madrid

    GOL! Kylian Mbappe Real Madrid takımını öne geçiren golü atıyor.

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    35'
    Korner | Barcelona

    Barcelona, Joao Cancelo ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    34'
    İsabetli Şut | Barcelona

    Barcelona için Anthony Gordon şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    33'
    İsabetsiz Şut | Real Madrid

    Kylian Mbappe altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetsiz Şut | Barcelona

    Raphinha rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    30'
    Oyuna Girme | Barcelona

    Barcelona takımında oyuncu değişikliği; Xavi Espart oyundan çıkarken Alejandro Balde oyuna giren isim.

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    28'
    Ofsayt | Barcelona

    Raphinha yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada ofsayta yakalanıyor.

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    26'
    Korner | Real Madrid

    Real Madrid takımı korner kullanacak.

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    26'
    Engellenen Şut | Real Madrid

    Bu dakikada Real Madrid takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Arda Güler

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    24'
    İsabetsiz Şut | Barcelona

    Bu dakikada Barcelona takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Raphinha

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    23'
    Engellenen Şut | Barcelona

    Barcelona takımı Fermin Lopez ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Fermin Lopez tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    22'
    İsabetsiz Şut | Barcelona

    Barcelona takımı Raphinha ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Raphinha tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    19'
    Korner | Real Madrid

    Real Madrid takımı korner kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Korner | Real Madrid

    Real Madrid takımı korner kullanacak.

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    18'
    İsabetli Şut | Real Madrid

    Real Madrid için Arda Güler şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    15'
    İsabetli Şut | Barcelona

    Barcelona için Anthony Gordon şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    9'
    Ofsayt | Real Madrid

    Rakip sahanın ilk metrelerinde Arda Güler topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

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    7'
    İsabetli Şut | Barcelona

    Anthony Gordon tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    5'
    İsabetsiz Şut | Real Madrid

    Arda Güler önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Barcelona Real Madrid Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Barcelona Barcelona
0 0 %
Real Madrid Real Madrid
İsabetli Şut
4
2
İsabetsiz Şut
5
4
Kurtarış
1
4
Korner
1
3
Faul
4
8
Ofsayt
1
2
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Barcelona Real Madrid Maç Kadroları

Barcelona Barcelona İlk 11

Teknik Direktör: Hans-Dieter Flick

Real Madrid Real Madrid İlk 11

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Barcelona Barcelona Yedekler

Real Madrid Real Madrid Yedekler

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