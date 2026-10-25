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Barcelona - Real Madrid Canlı Maç Anlatımı
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Real Madrid takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Yan Diomande tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasının sağ köşesinde ofsayta düşen oyuncu Kylian Mbappe
Rodri tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Lamine Yamal, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
GOL! Kylian Mbappe Real Madrid takımını öne geçiren golü atıyor.
Barcelona, Joao Cancelo ile köşe vuruşu kullanıyor.
Barcelona için Anthony Gordon şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Kylian Mbappe altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Raphinha rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Barcelona takımında oyuncu değişikliği; Xavi Espart oyundan çıkarken Alejandro Balde oyuna giren isim.
Raphinha yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada ofsayta yakalanıyor.
Real Madrid takımı korner kullanacak.
Bu dakikada Real Madrid takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Arda Güler
Bu dakikada Barcelona takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Raphinha
Barcelona takımı Fermin Lopez ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Fermin Lopez tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Barcelona takımı Raphinha ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Raphinha tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Real Madrid takımı korner kullanacak.
Real Madrid takımı korner kullanacak.
Real Madrid için Arda Güler şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Barcelona için Anthony Gordon şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Rakip sahanın ilk metrelerinde Arda Güler topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Anthony Gordon tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Arda Güler önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.