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STADYUM:
Başakşehir Fatih Terim Stadı
LİG :
Türkiye Spor Toto Süper Lig
MAÇ TARİH SAATİ:
26 Nisan 2019 | 20:00
Medipol Başakşehir
MÖ
Göztepe
Takım Kadroları
Medipol Başakşehir
34
Mert Günok
3
Gael Clichy
35
Serdar Taşçı
80
Junior Caiçara
5
Emre Belözoğlu
21
Mahmut Tekdemir
11
Eljero Elia
8
Marcio Mossoro
7
Edin Visca
17
İrfan Can Kahveci
70
Robinho
Göztepe
13
Beto
25
Wallace Reis
41
Berkan Emir
2
Titi
8
Andre Castro
18
Serdar Gürler
75
Tayfur Bingöl
17
Andre Poko
7
Halil Akbunar
32
Cameron Jerome
63
Deniz Kadah
Yedekler
1
Volkan Babacan
33
Uğur Uçar
13
Fedor Kudryashov
88
Gökhan İnler
20
Soner Aydoğdu
28
Milos Jojic
4
Joseph Attamah
10
Emmanuel Adebayor
18
Stefano Napoleoni
9
Riad Bajic
Yedekler
24
Eren Bilen
1
Göktuğ Bakırbaş
10
Yoan Gouffran
6
Celso Borges
5
Alpaslan Öztürk
11
Axel Ngando
99
Erol Sepil
30
Yalçın Kayan
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.