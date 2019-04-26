SPOR
STADYUM: Başakşehir Fatih Terim Stadı LİG : Türkiye Spor Toto Süper Lig MAÇ TARİH SAATİ: 26 Nisan 2019 | 20:00
Medipol Başakşehir
Göztepe
  Takım Kadroları

Medipol Başakşehir

  • 34 Mert Günok
  • 3 Gael Clichy
  • 35 Serdar Taşçı
  • 80 Junior Caiçara
  • 5 Emre Belözoğlu
  • 21 Mahmut Tekdemir
  • 11 Eljero Elia
  • 8 Marcio Mossoro
  • 7 Edin Visca
  • 17 İrfan Can Kahveci
  • 70 Robinho

Göztepe

  • 13 Beto
  • 25 Wallace Reis
  • 41 Berkan Emir
  • 2 Titi
  • 8 Andre Castro
  • 18 Serdar Gürler
  • 75 Tayfur Bingöl
  • 17 Andre Poko
  • 7 Halil Akbunar
  • 32 Cameron Jerome
  • 63 Deniz Kadah

Yedekler

  • 1 Volkan Babacan
  • 33 Uğur Uçar
  • 13 Fedor Kudryashov
  • 88 Gökhan İnler
  • 20 Soner Aydoğdu
  • 28 Milos Jojic
  • 4 Joseph Attamah
  • 10 Emmanuel Adebayor
  • 18 Stefano Napoleoni
  • 9 Riad Bajic

Yedekler

  • 24 Eren Bilen
  • 1 Göktuğ Bakırbaş
  • 10 Yoan Gouffran
  • 6 Celso Borges
  • 5 Alpaslan Öztürk
  • 11 Axel Ngando
  • 99 Erol Sepil
  • 30 Yalçın Kayan
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