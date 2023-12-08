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Starbucks'a girip vatandaşlara küfretti! Yetmedi bir de polise saldırdı

Mynet Haber

Mynet Haber

10 saat önce

Niğde'de çekildiği belirtilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Bir kişi İsrail'i protesto etmek için Starbucks'a girerek orada oturan vatandaşlara hakaretler yağdırmaya başladı. Hızını alamayan saldırgan gelen polise de tokat attı.

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