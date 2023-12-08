Starbucks'a girip vatandaşlara küfretti! Yetmedi bir de polise saldırdı
Mynet Haber
10 saat önce
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Niğde'de çekildiği belirtilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Bir kişi İsrail'i protesto etmek için Starbucks'a girerek orada oturan vatandaşlara hakaretler yağdırmaya başladı. Hızını alamayan saldırgan gelen polise de tokat attı.
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