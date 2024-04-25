Su samuru havuzdaki balıkları yerken görüntülendi

Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) tarafından 'nesli tükenme tehdidine yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samuru, Diyarbakır'da havuzdaki balıkları yerken bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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