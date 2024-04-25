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Su samuru havuzdaki balıkları yerken görüntülendi

Mynet Haber

Mynet Haber

2 saat önce

Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) tarafından 'nesli tükenme tehdidine yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samuru, Diyarbakır'da havuzdaki balıkları yerken bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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