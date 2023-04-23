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Sudan'da HDK komutanı Dagalu, çatışmaların başlangıcından bu yana ilk kez görüntülendi

Mynet Haber

Mynet Haber

24 dakika önce

Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) "Hımidti" lakabıyla bilinen lideri Muhammed Hamdan Dagalu'nun, sosyal medyada yayılan kısa bir görüntüde çatışmaların patlak vermesinin ardından ilk kez görüntülendiği iddia edildi.

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