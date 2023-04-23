Sudan'da HDK komutanı Dagalu, çatışmaların başlangıcından bu yana ilk kez görüntülendi
Mynet Haber
24 dakika önce
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Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) "Hımidti" lakabıyla bilinen lideri Muhammed Hamdan Dagalu'nun, sosyal medyada yayılan kısa bir görüntüde çatışmaların patlak vermesinin ardından ilk kez görüntülendiği iddia edildi.
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