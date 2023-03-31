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Sulama kanalına düşen ineğinin başında saatlerce bekledi

Mynet Haber

Mynet Haber

2 saat önce

Arnavutköy’de hayvanlarını otlaması için çayırlık araziye çıkartan yaşlı kadının bir ineği sulama kanalına düştü. İneği düştüğü yerden itfaiye ekipleri çıkarırken, yaşlı kadın saatlerce hayvanının başından ayrılmadı.

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