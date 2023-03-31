Sulama kanalına düşen ineğinin başında saatlerce bekledi
Mynet Haber
2 saat önce
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Arnavutköy’de hayvanlarını otlaması için çayırlık araziye çıkartan yaşlı kadının bir ineği sulama kanalına düştü. İneği düştüğü yerden itfaiye ekipleri çıkarırken, yaşlı kadın saatlerce hayvanının başından ayrılmadı.
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